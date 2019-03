Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","shortLead":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","id":"20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67862caf-f0d7-4ab1-90d1-52a99016bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","timestamp":"2019. március. 14. 12:55","title":"Nyugat: Késik a 2rule-t is varró Styl-dolgozók fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és a növekvő költségekkel küzdenek – ez derült ki a Fidelity International legfrissebb Elemzői Felméréséből. A befektetési alapkezelő ennek ellenére óvatosan derülátó a világgazdaság kilátásait illetően.","shortLead":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és...","id":"20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243a4a-4b91-4193-ae9c-ca1435b57c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","timestamp":"2019. március. 16. 09:26","title":"A Fidelity alapkezelő szerint világszerte romlik a vállalatok hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f8ffd-1356-4a41-b73b-01e3a08d3173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők végleges bezárástól tartanak, több mint 150 diáknak kellene új iskolát találni. ","shortLead":"A szülők végleges bezárástól tartanak, több mint 150 diáknak kellene új iskolát találni. ","id":"20190314_A_rendorseg_is_megjelent_a_bezarasra_itelt_zankai_iskola_szuloijen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f8ffd-1356-4a41-b73b-01e3a08d3173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69868a7b-58da-4c2c-96c6-55cbc3a1f237","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_rendorseg_is_megjelent_a_bezarasra_itelt_zankai_iskola_szuloijen","timestamp":"2019. március. 14. 18:26","title":"A rendőrség is megjelent a bezárásra ítélt zánkai iskola szülőijén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit az eddigi rekord jelentett.","shortLead":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit...","id":"20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0002cb-0ffb-4fc0-8ead-90201c74eccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","timestamp":"2019. március. 14. 19:03","title":"A Google programozója 31 415 926 535 897 tizedesjegyig számolta ki a pí értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek: víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik szabadon kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","shortLead":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","id":"20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3907466e-da20-4a35-a28a-8d3d7ed62a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 13:37","title":"Az ukránok után már a belarusz vendégmunkásokat is kinézte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","shortLead":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","id":"20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fb9ae1-654b-446c-89b6-1ae09e86b662","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","timestamp":"2019. március. 15. 16:22","title":"Elkapták a magyar rendőrök a körözött volt RMDSZ-szenátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","shortLead":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","id":"201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c38edf5-4ceb-47f8-8d40-21dba32acfc5","keywords":null,"link":"/itthon/201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","timestamp":"2019. március. 15. 08:30","title":"Március 15-étől féltek, mint a tűztől, több rendszerben is munkanap volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]