Zimány András az élő példa, hogy egy mozgásszegény, ülőmunkából fakadó rossz életmódot is meg lehet változtatni, nem is akárhogy. A taxisofőr Zimány az elhízás és magas vérnyomás megtapasztalásakor döntötte el, úszni fog, most pedig hosszas készülődés után átúszta a 6 fokos Balatont Szántód és Tihany között. Előtte napi szinten vett hideg zuhanyt, és jeges tóvízben is üldögélt, hogy bírja a sokkot.