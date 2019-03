Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","shortLead":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","id":"20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49da9c6-15cb-41e1-84a3-35d2be2c6f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:43","title":"Megölte újszülött gyermekét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","shortLead":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","id":"20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e4886-6f45-42eb-a952-868f72c0d5f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. március. 16. 22:13","title":"Ellopott szavazóurna miatt csúszik a szlovák elnökválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai beavatkozás miatt tört ki botrány.","shortLead":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai...","id":"201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39cb5e8-54a7-4e6d-9824-07459bdb0732","keywords":null,"link":"/vilag/201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","timestamp":"2019. március. 16. 09:00","title":"A kanadai sztárminiszterelnök elkövette a legsúlyosabb politikusi bűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de a kapitányságról már gyanúsítottként távozott.","shortLead":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de...","id":"20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22617c8-60b0-4f9f-866f-c5e716b9f611","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","timestamp":"2019. március. 16. 15:13","title":"Lebukott a magát fifikásnak tartó benzintolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","shortLead":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","id":"20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e41cb-4266-4af4-a943-eedbf09a4bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","timestamp":"2019. március. 17. 12:33","title":"May újságcikkben kéri a képviselőket a Brexit-megállapodás elfogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy villanymozdony tetejénél csaptak fel a lángok, személyi sérülés nem történt.\r

\r

","shortLead":"Egy villanymozdony tetejénél csaptak fel a lángok, személyi sérülés nem történt.\r

\r

","id":"20190317_Langolt_egy_vonat_a_Deli_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be459f-b30b-4be5-a3f5-9f78d558e878","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Langolt_egy_vonat_a_Deli_palyaudvaron","timestamp":"2019. március. 17. 16:13","title":"Lángolt egy vonat a Déli pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","id":"20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdea656-fe76-4fcc-a8c3-4765dba5ca3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","timestamp":"2019. március. 16. 13:19","title":"Trump első vétója – a határfal védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","shortLead":"A baleset a 31-es főút lehajtója közelében akadályozza a forgalmat, egy könnyebb sérült van.","id":"20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b5f5-f27e-4143-92f8-ab40da335386","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Teherauto_autoval_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. március. 18. 05:38","title":"Teherautó autóval ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]