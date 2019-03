Hisz a kormány az űrkutatásban, ad is rá 2,3 milliárdot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül szigettel a miniszterelnök falujában. Hétfőn egy mindössze 15 perces lakossági fórumon számolt be a falu lakóinak a polgármester az újabb sikerről, amely annyira mámorító, hogy elsőre be sem ugrott neki, hogy ezt uniós pénzből engedhetik meg maguknak. ","shortLead":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül...","id":"20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd88e07-dc75-4ce7-8ad2-2a7dbc36081b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","timestamp":"2019. március. 18. 19:46","title":"\"Nem kell irigykedni! Dolgozni kell!\" - A felcsúti tónak és szigetnek mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia a cégnek.","shortLead":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia...","id":"20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59cba81-7806-432c-b239-b74d530b7165","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 12:33","title":"Ha nem elég drága az iPhone: itt a 6,7 millió forintos változat, aranyórával a hátlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban vezetett utoljára műsort.","shortLead":"Januárban vezetett utoljára műsort.","id":"20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d4c00-bba2-4aa6-9764-17b69a5e197f","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","timestamp":"2019. március. 18. 16:15","title":"Baló György így köszönt el utoljára a nézőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei jönnek haza nyári táborra.\r

