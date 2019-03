Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályakarbantartás miatt.","shortLead":"Pályakarbantartás miatt.","id":"20190308_A_hetvegen_a_Margit_hidtol_indul_a_szentendrei_HEV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72dc202-9dbf-48a1-b33c-9649ab9e1946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_A_hetvegen_a_Margit_hidtol_indul_a_szentendrei_HEV","timestamp":"2019. március. 08. 05:53","title":"A hétvégén a Margit hídtól indul a szentendrei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során - pedagógus I. fokozatból pedagógus II. fokozatba.\r

\r

","shortLead":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során...","id":"20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b9011-3e3d-4abf-a7bc-5e49bbaa6163","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","timestamp":"2019. március. 09. 08:59","title":"Rétvári szerint sikeres a pedagógus-életpályamodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által keltett lökéshullámokat. Mutatjuk a hihetetlen képeket. ","shortLead":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által...","id":"20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530903a3-0c58-4915-a688-a416af49dbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","timestamp":"2019. március. 07. 18:33","title":"Ezekre a NASA-képekre nincsenek szavak: lefotózták, ahogy a vadászgépek átlépik a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4","c_author":"Udvarvölgyi Zsolt","category":"vilag","description":"Néha a legsötétebb sci-fik végkifejletét is felülírja a valóság. Világunkkal most éppen ez történik. Csak arról folyik (még) a vita, hogy még megelőzhető-e, vagy csak megelőzhető lett volna a katasztrófa.","shortLead":"Néha a legsötétebb sci-fik végkifejletét is felülírja a valóság. Világunkkal most éppen ez történik. Csak arról folyik...","id":"20190308_Udvarvolgyi_Zsolt_Nincs_hepiend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c430c5f-506f-4df1-91fe-8a24b2cbfc4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Udvarvolgyi_Zsolt_Nincs_hepiend","timestamp":"2019. március. 08. 10:15","title":"Udvarvölgyi Zsolt: Nincs hepiend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, csak hármat, de a kormány szerint ezzel is Európa biztonságát védjük. ","shortLead":"Igaz, csak hármat, de a kormány szerint ezzel is Európa biztonságát védjük. ","id":"20190308_Ingyen_adunk_szolgalati_kutyakat_a_szerb_rendorsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627a129a-c671-4d34-a6a3-6f3d7c2c62df","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ingyen_adunk_szolgalati_kutyakat_a_szerb_rendorsegnek","timestamp":"2019. március. 08. 20:03","title":"Ingyen adunk szolgálati kutyákat a szerb rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6cb610-6884-4488-aa0a-9fa1cbc348d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput.","shortLead":"Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput.","id":"20190307_Pelenkakkal_felgyujtotta_a_templomkaput_mert_a_pap_atjart_az_anyjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6cb610-6884-4488-aa0a-9fa1cbc348d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e21d892-51ce-4727-b9ea-1b9433c5b83e","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Pelenkakkal_felgyujtotta_a_templomkaput_mert_a_pap_atjart_az_anyjahoz","timestamp":"2019. március. 07. 19:46","title":"Pelenkákkal felgyújtotta a templomkaput, mert a pap átjárt az anyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6025515b-c50e-416e-8dfc-01399f323c16","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gumicsont vagy tényleg egy lehetséges forgatókönyv, hogy elválik a Fidesz és a Néppárt útja? Kizárás vagy kilépés? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Gumicsont vagy tényleg egy lehetséges forgatókönyv, hogy elválik a Fidesz és a Néppárt útja? 