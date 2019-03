Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","shortLead":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","id":"20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa2120e-f23c-43f5-aec8-30f9bb11f18d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","timestamp":"2019. március. 18. 08:08","title":"Új, négysávos híd épül Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kultuszfilmek sorát köszönhetjük neki, felfedezte Natalie Portmant, és övé eddig a legdrágább európai szuperprodukció. A diadalmenetet bukások sora is árnyékolja, májusban pedig egy belga-holland színésznő többszörös nemi erőszak miatt feljelentette, amihez kilenc másik nő is csatlakozott. Luc Besson 60 éves.","shortLead":"Kultuszfilmek sorát köszönhetjük neki, felfedezte Natalie Portmant, és övé eddig a legdrágább európai szuperprodukció...","id":"20190318_Luc_Besson_francia_filmrendezo_60_eves_Taxi_Az_otodik_elem_Leon_a_profi_Nikita_A_nagy_kekseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d885969b-5591-419b-8f4d-5ec10af395d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Luc_Besson_francia_filmrendezo_60_eves_Taxi_Az_otodik_elem_Leon_a_profi_Nikita_A_nagy_kekseg","timestamp":"2019. március. 18. 11:20","title":"Luc Besson 60: A fejvadászok európai nagymestere újabb fordulóponthoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","shortLead":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","id":"20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359db605-cf95-42d0-a0e4-9388ab59b507","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","timestamp":"2019. március. 18. 17:14","title":"Brexit: a brit parlamenti elnöktől érkezett az újabb pofon Theresa May-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte, nézzék meg a célfotót, amivel elvesztette az aranyat - ezt díjazta a Nemzetközi Fair Play Bizottság.\r

\r

","shortLead":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte...","id":"20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9042e6f-ad07-46ed-ae39-76ce3530fe66","keywords":null,"link":"/sport/20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 17. 19:18","title":"Igazán nemes gesztust tett a magyar evezős, kitüntette a Fair Play Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","shortLead":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","id":"20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb43b5de-8764-4abc-b59e-be5913f809bb","keywords":null,"link":"/sport/20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Iker Casillas negyvenéves koráig biztosan marad a Portónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövünk a néhány napja leleplezett legújabb amerikai villanyautó osztrák alapáraival.","shortLead":"Jövünk a néhány napja leleplezett legújabb amerikai villanyautó osztrák alapáraival.","id":"20190318_177_millio_forinton_nyit_a_vadonatuj_tesla_y_a_szomszedban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c341968-43e0-4697-a444-ca577abaa5b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_177_millio_forinton_nyit_a_vadonatuj_tesla_y_a_szomszedban","timestamp":"2019. március. 18. 09:21","title":"17,7 millió forinton nyit a vadonatúj Tesla Y a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint az nem lehet, hogy ezek a cégek elteszik a profitot, felelősséget viszont semmiért sem vállalnak.","shortLead":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint...","id":"20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2071eb-794a-4ad7-93bf-5e64fbeacc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","timestamp":"2019. március. 19. 13:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: kiterítette kártyáit a Facebook, az új-zélandi miniszterelnök keményen beszólt nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]