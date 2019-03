bábu vagy, János!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának felfüggesztésére sem kerül sor – mondta az MTI-nek a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a párt alelnöke. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot. ","shortLead":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának...","id":"20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f0c597-80a5-4876-85c5-0125b7aeac19","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","timestamp":"2019. március. 20. 13:12","title":"Gulyás: Azonnal elhagyja a Fidesz a Néppártot, ha felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak csúcsjelöltjének, Manfred Webernek ki kell állnia a demokratikus értékek mellett.","shortLead":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak...","id":"20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e456bb4-f6d2-461c-8a8e-c901be614e15","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 19. 09:39","title":"Financial Times: Orbánnak nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg a hvg.hu. Mindez azért érdekes, mert információink szerint a közpénzből vásárolt repülők mulasztás miatt sérültek meg, de a Honvédelmi Minisztérium mindent elkövetett, hogy ne derüljenek ki a részletek arról, mi történt pontosan. És ne feledjük, Orbán Viktor az utóbbi időben előszeretettel használja a hivatalosan a légierő kötelékébe tartozó gépeket.","shortLead":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg...","id":"20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738e34a-fb56-40c5-8d63-1257e4546c25","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","timestamp":"2019. március. 20. 07:00","title":"Kártérítési hercehurca megy két katonai gép miatt, amilyennel Orbán repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a Takarékbankot igazgató Vida József beszélt.","shortLead":"Erről a Takarékbankot igazgató Vida József beszélt.","id":"20190320_A_Takarekbank_vinne_az_egesz_Budapest_Bankot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c840345f-0618-4fdc-b769-4d8c8e2ad7aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_A_Takarekbank_vinne_az_egesz_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 20. 04:59","title":"A Takarékbank vinné az egész Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak jöhet jól, akik hajlamosak megfeledkezni a tabletta bevételéről. ","shortLead":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak...","id":"20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef99e-b93c-4cf2-af37-637241388f7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","timestamp":"2019. március. 19. 16:33","title":"Jön az újfajta fogamzásgátló, bár kissé őrülten hangzik, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]