[{"available":true,"c_guid":"1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","shortLead":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","id":"20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3334efa-aaf1-4b46-826e-8d88f562a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 19. 12:08","title":"Komlón is közös polgármesterjelöltet állított az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó lehet veszélyben.","shortLead":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó...","id":"20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8a2194-acd7-42db-827e-f380af235a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18","c_author":"","category":"kultura","description":"Pedig a szakálla még megvan.","shortLead":"Pedig a szakálla még megvan.","id":"20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eecd20-2fd1-4c43-b5a8-11e105551b05","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","timestamp":"2019. március. 20. 10:17","title":"Felismerhetetlen lett Conchita Wurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is elfogadható. ","shortLead":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik, hogy segít csökkenteni a rendőrkutyák kiképzési idejét és annak költségeit – jelentette szerdán a kínai állami média.","shortLead":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik...","id":"20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998602e-4dc6-42ac-9eac-e4129c6532a1","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","timestamp":"2019. március. 20. 18:51","title":"Rendőrkutyát klónoztak Kínában a kiképzési idő csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","shortLead":"Más abból az összegből egy nagyon komoly autót vásárol, amennyibe ennek a Porschénak csak a különleges színe került.","id":"20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68f9573f-673a-43ca-ae1f-8305943e3b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84aa527-3906-4594-a7e5-b2b1bf5fa20e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_atadtak_az_elso_autot_melynek_csak_a_gyari_fenyezese_26_millio_forint","timestamp":"2019. március. 20. 13:21","title":"Átadták az első autót, amelynek csak a gyári fényezése 26 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","shortLead":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","id":"20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e51862-c38e-421e-ab06-a6dfe6bae181","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","timestamp":"2019. március. 20. 15:45","title":"Révész: Kényszerházasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]