[{"available":true,"c_guid":"37ba665b-74dd-471b-bb92-882252ce668a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehet, túlságosan az iszlamista terror elhárítására koncentráltak a biztonsági erők, és elhanyagolták a szélsőjobbos rasszista erők elleni küzdelmet.\r

\r

","shortLead":"Lehet, túlságosan az iszlamista terror elhárítására koncentráltak a biztonsági erők, és elhanyagolták a szélsőjobbos...","id":"20190325_Kivizsgalja_az_ujzelandi_allam_mi_a_sajat_felelossege_a_tomeggyilkossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ba665b-74dd-471b-bb92-882252ce668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7d262-72d9-4ed1-a505-0903ef160a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Kivizsgalja_az_ujzelandi_allam_mi_a_sajat_felelossege_a_tomeggyilkossagban","timestamp":"2019. március. 25. 06:28","title":"Kivizsgálja az új-zélandi állam a saját felelősségét a tömeggyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","shortLead":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","id":"20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc9900-d295-483b-907d-635823eaa394","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","timestamp":"2019. március. 24. 15:59","title":"Egyirányúsítják a Pasaréti út alsó szakaszát keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légügyi hatóság még megvárja a szimulációs és a valós repülési teszteket, de utána zöld lámpát adhat a Boeing 737 MAX-ok frissítésére. ","shortLead":"Az amerikai légügyi hatóság még megvárja a szimulációs és a valós repülési teszteket, de utána zöld lámpát adhat...","id":"20190325_boeing_737_max_8_repulogep_baleset_szoftverfrissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605aaa9e-cef1-4c65-b286-7aa5d2c851d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_boeing_737_max_8_repulogep_baleset_szoftverfrissites","timestamp":"2019. március. 25. 10:33","title":"Kész a Boeing új szoftvere, ami megakadályozná a 737 MAX-ok lezuhanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola felszerelésére fordítja.\r

\r

","shortLead":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola...","id":"20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6436a-1628-4dab-81da-c29af2f51ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","timestamp":"2019. március. 25. 05:19","title":"Árva gyerekeket tanító kenyai tanár kapta az egymillió dolláros díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen maradt a rendszámtáblája.","shortLead":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen...","id":"20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f0ee8-2df1-4f27-9a05-3366e6c1bf57","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","timestamp":"2019. március. 25. 10:47","title":"Pechje volt a részeg sofőrnek: hiába menekült el a baleset helyszínéről, a rendszáma ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold ugyan csak április végén jelenik meg, azonban a telefonok teljesítményét firtató Geekbench oldalra már felkerültek az adatai. Sajnos, kisebb csalódást okozott.","shortLead":"A Galaxy Fold ugyan csak április végén jelenik meg, azonban a telefonok teljesítményét firtató Geekbench oldalra már...","id":"20190325_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_geekbench","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61fb451-b872-486b-993d-636d07461e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_geekbench","timestamp":"2019. március. 25. 13:03","title":"Az rendben van, hogy összehajtható, de amúgy milyen erős a Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","shortLead":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","id":"20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35d96c-d91d-43de-b76d-4e48358cdaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","timestamp":"2019. március. 25. 12:03","title":"Szokott instagramozni? Megint felmérik a magyar felhasználókat, ezt kell kitöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalább 30 százalékos béremelési ígéret kell a vendéglátásban ahhoz, hogy az ember munkahelyet váltson.","shortLead":"Legalább 30 százalékos béremelési ígéret kell a vendéglátásban ahhoz, hogy az ember munkahelyet váltson.","id":"20190325_Havi_300_ezer_forintnal_is_tobbet_kap_a_vendeglatasban_dolgozok_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd49cd-dc38-4c77-a629-712e0577c49f","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Havi_300_ezer_forintnal_is_tobbet_kap_a_vendeglatasban_dolgozok_fele","timestamp":"2019. március. 25. 15:13","title":"Havi 300 ezer forintnál is többet kap a vendéglátásban dolgozók fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]