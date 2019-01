A Spinoza Házban ült le egymással Puch László és Rangos Katalin, miközben a nézőtéren politikusok és újságírók hada hallgatta, hogy mit mond a nyilvánosság fényében a lehető legritkábban fürdőző Puch sajtóról, Simicskáról, Mészárosról, MSZP-ről és Fideszről.

Joviális beszélgetés lesz, vagy mégsem – vezette fel az estét Rangos, ugyanis saját véleménye szerint már a kezdés előtt elöntötte az indulat a volt pénztárnokot.

Semmilyen ingerültség nincs bennem – hárított egyből Puch.

© Máté Péter

Barátság

Az üzletember nemrég eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, erről most azt mondta, az soha nem volt egy politikai hetilap, amikor néhány éve betettek egy MSZP-s hirdetést a lapba, látványosan visszaesett a példányszám. Szerinte is nyereséges a Szabad Föld, de kimutatható, hogy 2020 közepére vége lesz a vidékre fókuszáló lapnak, így inkább most vált meg tőle. Puch elmondta, először júniusban vetődött fel a hetilap eladása, augusztusban avatta be kollégáit, de abból a szempontból átverve érzi magát, hogy a kormányzati médiaholding létrehozásáról nem tudott. Ha tud, elkerülte volna azt, hogy a két momentum ilyen közel legyen egymáshoz.

A Népszava azonban Puché, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, az rajta maradt, mint szamáron a fül.

Komoly érdemeim vannak abban, hogy a Népszava a mai napig működik.

Városi legendának nevezte, hogy 2016-ban Orbán kérte meg, vegye meg a lapot, ugyanakkor utalt arra, a tranzakció lehetetlen lett volna, ha a kormány azt élesen ellenzi. A baloldali napilapot ma sokan támadják, hogy kormányzati hirdetések jelennek meg benne (legutóbb a családvédelmi nemzeti konzultációról), ezt Puch azzal hárította, hogy 2010 és 2014 között pont azzal támadta mindenki a kormányt, hogy aránytalanul hirdet, csak és kizárólag jobboldali lapokban. Szerinte ez a van rajta sapka vagy nincs rajta sapka tipikus esete.

© Máté Péter

Beszélik, hogy az MSZP volt pénztárnoka kikötéseket tett, amikor átvette a Népszavát, miről írhatnak a lapban és miről nem, ezzel kapcsolatban most azt mondta, a napilap is beszámol az Elios-ügyről, írnak Tiborcz Istvánról is, de a magánéletet tisztelik. Feltétele volt, hogy “a lap a valóság felé orientálódjon és ne legyenek bikkfangos hírek."

Amit elmondtam, be kellett, hogy épüljön a szerkesztőség életébe.

Rögtön hozzátette azonban azt is, nem ért a sajtóhoz, nem szól bele a napi munkába, őt csak az érdekli, hogy mindenki időben megkapja a fizetését és növekedjen az eladott példányszám.

© Máté Péter

Sajtós

Kijelentette, a Népszava kormányzati hirdetések nélkül nem tudna fennmaradni, de szerencsére úgy alakult, vannak ilyen reklámok – ezt többször is hangsúlyozta. Korábbi sajtóhírek szerint Orbán lerendelte magához Puch Lászlót, pont azért, hogy vegye meg a Népszavát, erre azt mondta: hülyeség ellen nincs védelem. Nem kell oda utaznia ahhoz, hogy döntéshozókkal találkozzon. Rangos Katalin kérdésére úgy válaszolt, Mészáros Lőrincet értelmes, tehetséges, sikeres üzletembernek tartja. Mondta mindezt gúnnyal vegyes komolysággal, a közönség mosolyogva nyugtázta mindezt.

© Máté Péter

Többször szóba került, kivel találkozik a Fidesz háza tájáról, Puch azonban mindig hárított, az este egy pontján úgy fogalmazott, nem tudja számon tartani minden találkozóját, nincs is ennek jelentősége. “Jelentősége annak van, hogy a Népszava működik." Simicska Lajosról is szólt röviden Puch, szerinte ma már nem tényező a volt oligarcha.

G-t és 1-et hallani ma már csak vele kapcsolatban.

De az MSZP-kormányokra visszaemlékezve, amikor pénztárnok volt, elárulta, 70-30-ak (az MSZP és a Fidesz állítólagos kiegyezése) nem voltak, ellenben az akkori kabinet mindig figyelembe vette, hogy létezik ellenzék – jelentsen ez bármit is, ezt nem fejtette ki. Felidézte azt is, hogy Orbán 2002 után, amikor elveszítette a választást, médiát épített magának, 2010-ben, hasonló esetben a baloldal azonban magára maradt. Idegen is ez a baloldaltól meglátása szerint, a sajtónak ma a piacról kell megélnie.

Saját tévé és rádió hiteltelen lenne, aki nem tud piacszerűen megélni, annak abba kell hagyni.

Nosztalgia

Puch László hosszan beszélt azokról az időkről is, amikor az MSZP pénztárnoka volt, az őszödi beszéd után megroppant valami, nem tudtak korrigálni onnantól. Szerinte 2008-ban már látni lehetett, hogy vége a dalnak, akkor következett be a zuhanás. Az első Fidesz-kétharmadra úgy emlékszik vissza, sokan nem is látták azt akkora bajnak az ő környezetében sem.

© Máté Péter

Röviden beszélt a Fidesz jelenlegi kormányzásáról is, Orbánék szerinte ma nyakló nélkül szórják a pénzt, de ha kiapadnak az EU-s támogatások, nagy bajban lesz a rendszer. “Akkor nehéz dolog lesz a kétharmad megtartása.” Nem kimondva, de beszélt az Orbán-kormány jelen hatalomgyakorlásáról is, szerinte ha az MSZP-kormányok alatt bárki csak gondolni mert volna hasonló dolgokra, mint amit a Fidesz 2010 óta megcsinált, hamar a börtönben találta volna magát az illető.

A napi politikától mára eltávolodott Puch azt mondta, ha tud, ma is segít, ha kikérik a véleményét, elmondja, anyagilag is áldoz arra, ami fontos neki.

Példát mutathatnék sok baloldali érzelmű vállalkozónak.

Veszekedés

A beszélgetés végén a közönség soraiból felszólalt Gulyás Márton, aki úgy fogalmazott, egyetlen egyenes mondatot sem hallott Puchtól, pedig úgy jött ide, hogy a volt pénztárnokot is megilleti az ártatlanság vélelme. A politikai aktivista keményen kiosztotta, a NER részesének nevezte és kollaborációval vádolta az üzletembert, majd megkérte őt, a most demonstrálók védelmében hozzon létre saját vagyonából sztrájkalapot, ezzel segítve a dolgozókat.

© Máté Péter

Az üzletember idegesen reagált, szerinte Gulyás csak vádaskodott, és azon kívül, hogy színpadokon kiabált, semmit nem tett a rendszer kiépülése ellen. (Fél mondattal utalt arra Puch, hogy neki is köszönhető, hogy Mellár Tamás egyedüli induló lehetett Pécsen áprilisban, így le tudta győzni a Fidesz jelöltjét.) Ha pedig lenne lehetősége, létrehozná az alapot. Felhívta Gulyás figyelmét arra is, ha nem vesz fel hitelt a Népszava megvásárlásához, jó eséllyel ma nincs Népszava. Végül nem fogadta el az aktivista kihívását, aki vitára szólította őt, az MSZP korábbi pénzügyeiről kérdezte volna a kasszakulcs korábbi őrét.

Az este végén kisebb mea culpát tartott Puch, egy néző kérdésére ugyanis elmondta, felelősnek érzi magát abban, hogy ilyen állapotban van az ország, mert 2002 és 2010 között ő is a politikai elit része volt.