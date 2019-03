Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiainformációk szerint a jövő héten a Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher, a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"Egybehangzó médiainformációk szerint a jövő héten a Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher, a hétszeres Forma–1-es...","id":"20190325_Ferrarival_tesztelhet_Mick_Schumacher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d9514a-403a-422b-bbd3-5c1ab7784538","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Ferrarival_tesztelhet_Mick_Schumacher","timestamp":"2019. március. 25. 14:25","title":"Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","shortLead":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","id":"20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1256372c-3074-4220-9a8e-76f84afffe7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 25. 23:53","title":"Brexit: átvette az irányítást a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén pedig kényszerítő intézkedéseket hoznia a normák tiszteletben tartására.","shortLead":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén...","id":"20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5912f1-137b-4834-88b7-01dd64a28ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","timestamp":"2019. március. 25. 08:23","title":"Minden tagállamban vizsgálná az EU a jogállamiságot, kényszerítő intézkedéseket is bevetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral érkezik. Erre erősít rá a kínai cég is.","shortLead":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral...","id":"20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a8777-7611-4c52-9f0d-4f426594eaf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","timestamp":"2019. március. 25. 14:03","title":"Videó: Így készült az Oppo ütős mobilja – legalábbis az Oppo szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság óriási lépést tett azért, hogy kellemesen utazzanak azok az utasok is, akik nem a hagyományos nemi szerepekbe sorolják magukat. ","shortLead":"A légitársaság óriási lépést tett azért, hogy kellemesen utazzanak azok az utasok is, akik nem a hagyományos nemi...","id":"20190326_United_Airlines_nem_binaris_nemi_sokszinuseg_LMBTQ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a7a37-1687-47c5-b4ca-ea78d2531c71","keywords":null,"link":"/elet/20190326_United_Airlines_nem_binaris_nemi_sokszinuseg_LMBTQ","timestamp":"2019. március. 26. 10:59","title":"A United Airlines járataira már nem csak férfiak vagy nők csekkolhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte a pénz zárolását.","shortLead":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte...","id":"20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd8d6e-9e2f-43c1-9fd6-58a305ac3c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","timestamp":"2019. március. 25. 21:14","title":"Két héten belül megkapja a lincselő kártérítését Szögi Lajos családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Törvénytelenül kérte a Játékvár.hu, hogy a terméket bontatlanul küldje vissza a vásárló, és kevesebb pénzt is fizetett vissza, mint amennyi járna – mondta ki a bíróság jogerősen.","shortLead":"Törvénytelenül kérte a Játékvár.hu, hogy a terméket bontatlanul küldje vissza a vásárló, és kevesebb pénzt is fizetett...","id":"20190325_Ujabb_webshopot_iteltek_el_a_vasarlok_atvereseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b61c70d-37a0-44fc-b669-3bc1442a55bb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190325_Ujabb_webshopot_iteltek_el_a_vasarlok_atvereseert","timestamp":"2019. március. 25. 11:55","title":"Újabb webshopot ítéltek el a vásárlók átveréséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]