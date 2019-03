Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint aktatáskányi kenőpénzt fogadott el, hogy előnyben részesítsen egy húsfeldolgozó üzemet.","shortLead":"Az ügyészség szerint aktatáskányi kenőpénzt fogadott el, hogy előnyben részesítsen egy húsfeldolgozó üzemet.","id":"20190329_Vadat_emeltek_a_volt_brazil_elnok_ellen_korrupcio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf5b88d-9712-4289-ab86-5dc900b2557e","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Vadat_emeltek_a_volt_brazil_elnok_ellen_korrupcio_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 05:05","title":"Vádat emeltek a volt brazil elnök ellen korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331a576-a5b0-45b4-9751-242cc984c004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Már előre is óriási a sikere Kínában: vinnék, mint a cukrot.","shortLead":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Ezek közül az egyik igen erősnek és gyorsnak ígérkezik.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. ","id":"20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6079d110-62c4-4354-89a8-0b676efb9b76","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","timestamp":"2019. március. 28. 12:05","title":"Itt van még egy dolog, amiben a románok lenyomnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]