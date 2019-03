Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","shortLead":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","id":"20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21db3a-fd3d-479f-a765-913eb3c341e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","timestamp":"2019. március. 29. 15:24","title":"Jön az újabb kemény időszak az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. ","shortLead":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti...","id":"20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025c2174-ac7d-4eb1-81e6-5f4ffdb8c11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","timestamp":"2019. március. 28. 15:09","title":"\"Nem akartam, hogy probléma legyen\": Szupertitkos előadást tart Németh Szilárd a Miskolci Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól pedig egyáltalán nem kell vízkészletjárulékot fizetni az aszály miatt.","shortLead":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól...","id":"20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affdbd0a-17fa-4da9-8ef0-db06f6d0346f","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","timestamp":"2019. március. 29. 16:15","title":"Rábólintott Pintér Sándor az aszály miatti vészhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","shortLead":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","id":"20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fc9a8b-62e0-4c75-8049-2f09e0d1487c","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","timestamp":"2019. március. 30. 09:04","title":"Trump: \"Nincs rejtegetnivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fff580-a7f6-4ab7-9671-17970ef61b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A texasi láncfűrészes semmi a bajorok autós reklámjához képest.","shortLead":"A texasi láncfűrészes semmi a bajorok autós reklámjához képest.","id":"20190329_Horror_filmmel_kampanyol_a_BMW_az_onvezetesnek_zsenialisan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fff580-a7f6-4ab7-9671-17970ef61b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e4602-f558-484e-8979-42dca775fa89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Horror_filmmel_kampanyol_a_BMW_az_onvezetesnek_zsenialisan","timestamp":"2019. március. 29. 12:22","title":"Horrorfilmmel kampányol a BMW az önvezetésnek, zseniálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vásárhelyi úti vasúti átjárónál történt a baleset.","shortLead":"A Vásárhelyi úti vasúti átjárónál történt a baleset.","id":"20190328_Halalra_gazolt_egy_embert_a_szekesfehervari_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be24be3-397f-4e0c-aca7-65c67153ca6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Halalra_gazolt_egy_embert_a_szekesfehervari_vonat","timestamp":"2019. március. 28. 16:24","title":"Halálra gázolt egy embert a székesfehérvári vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","shortLead":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","id":"20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8815736e-cfbf-47ce-9218-5a7861bc6e5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","timestamp":"2019. március. 30. 09:37","title":"Újra adómentes lehet az otthoni pálinkafőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","shortLead":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","id":"20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443eabf4-8b27-48cf-8091-f79fbf309d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 28. 14:40","title":"Eladja megkímélt Lamborghinijét Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]