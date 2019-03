Ma adják át a 3-as metró felújított szakaszát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","shortLead":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","id":"20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67088e7c-724a-41ad-a219-f7968cbb7f5d","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","timestamp":"2019. március. 29. 10:52","title":"Érzékeny búcsú az Echo Tv-től – Mészáros Lőrinc felesége elköszönt a munkatársaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331a576-a5b0-45b4-9751-242cc984c004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Már előre is óriási a sikere Kínában: vinnék, mint a cukrot.","shortLead":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Már előre is óriási a sikere Kínában: vinnék, mint a cukrot.","id":"20190329_huawei_p30_pro_elorendeles_kinaba_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8331a576-a5b0-45b4-9751-242cc984c004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e5d60-11ab-43d3-b7dc-0e2893db6b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_huawei_p30_pro_elorendeles_kinaba_rekord","timestamp":"2019. március. 29. 10:03","title":"Ez jól indul: nem tudják az árakat, de rekordmennyiségben rendelik Kínában az új Huawei-csúcstelefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három év alatt legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma – ez derül ki a Szerencsejáték Zrt. legfrissebb felméréséből.","shortLead":"Három év alatt legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma – ez derül ki a Szerencsejáték...","id":"20190329_Egyre_nagyobb_gond_a_szerencsejatek_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338f9d9f-8064-480d-bab8-4d401134beed","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Egyre_nagyobb_gond_a_szerencsejatek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 29. 07:19","title":"Egyre nagyobb gond a szerencsejáték Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","shortLead":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","id":"20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c846879f-1e72-462c-87d6-1ee0c822c11c","keywords":null,"link":"/sport/20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","timestamp":"2019. március. 29. 19:07","title":"Hét éve nyert olimpiai érmét bukja a doppingoló súlyemelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat gyúrnak, ők a legtöbbet az EU-ban, mi meg alig. ","shortLead":"Sokat gyúrnak, ők a legtöbbet az EU-ban, mi meg alig. ","id":"20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6079d110-62c4-4354-89a8-0b676efb9b76","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","timestamp":"2019. március. 28. 12:05","title":"Itt van még egy dolog, amiben a románok lenyomnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön. Egy külföldi kapott politikai hátszelet, miközben a kihívás nagyon is piaci.","shortLead":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön...","id":"20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c220dce9-9218-45a3-a0e1-570b25b513fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","timestamp":"2019. március. 28. 12:51","title":"Még a Fideszt is meglepte a bezenyei óriásberuházás terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","shortLead":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","id":"20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb4a74a-a426-44c5-9787-7f4ac8fc9798","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","timestamp":"2019. március. 29. 17:44","title":"A világűrben használható mosógépet fejlesztenek orosz tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]