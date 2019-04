Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor magyarul nem tudó ukrán tömegek érkeztek magyar útlevéllel, akik idén is szavazhatnak nálunk.

Csodás népességnövekedések és -fogyások Északkelet-Magyarországon: a Népszava számol be Kispalád Szabolcs megyei település történetéről, ahol a 2013-as 605 fős népesség 2017-re 1347-re dagadt, majd 2019 elejére visszazuhant 1044-re. Az ok persze nem a kormány családtámogatási rendszere, hanem a voksturizmus, a magyar nyugdíj és az ingyenes egészségügyi ellátás. Volt, hogy egy házba 200-an jelentkeztek be. Uszka polgármestere, Sértő-Radics István arról beszélt a lapnak, hogy ő maga bele sem nézhet a népesség-nyilvántartásba az új adatvédelmi törvény szerint. Így csak azt konstatálhatta, hogy 500 fővel nőtt a település lakossága ismeretlenekkel. Ricsén viszont nem változott a lélekszám, mert a polgármester elbeszélgetett a jelentkezőkkel, akik nem is beszéltek magyarul, így a rizikós falut elkerülték a betelepedni vágyók. Akik volt, hogy 40-50 ezer forintot is kaptak a betelepedésért, idézi fel a választások előtti híreket a lap. A csodás népszaporulat résztvevői egyébként az idei két választáson is szavazhatnak.