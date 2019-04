Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány részletet.","shortLead":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány...","id":"20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eb5cc7-a1c2-4e00-b62c-86cca72de45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","timestamp":"2019. április. 03. 12:28","title":"Júniusban jöhet a Nemzeti Kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 lóerős járművet rendszámtáblája alapján Passauban regisztrálták, ami a Népszava szerint azért is előnyös, mert így a büntetési csekkek valamivel lassabban érkeznek meg. ","shortLead":"A 600 lóerős járművet rendszámtáblája alapján Passauban regisztrálták, ami a Népszava szerint azért is előnyös, mert...","id":"20190403_Ez_lehet_az_oka_hogy_Tiborcz_egy_nemet_rendszamu_luxusterepjaroval_furikazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad22816-cdb5-4325-ac31-b86a0739a7ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_Ez_lehet_az_oka_hogy_Tiborcz_egy_nemet_rendszamu_luxusterepjaroval_furikazik","timestamp":"2019. április. 03. 08:07","title":"Ez lehet az oka, hogy Tiborcz egy német rendszámú luxusterepjáróval furikázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","shortLead":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","id":"20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4446e6-d54e-43fc-aa3a-fd48e420f202","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","timestamp":"2019. április. 03. 09:13","title":"Gond van a tönkölylisztekkel, több terméket is visszahívott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","shortLead":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","id":"20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145e235-a3b3-43c9-b678-2641baf115a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. április. 01. 16:38","title":"Elfogadták a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának bejárása van a házba, hiszen szobatiszta. Jelenleg nincsen ennél szerethetőbb kontent az interneten.","shortLead":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának...","id":"20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba83939-b0e9-4d3d-93a9-b24bb4b5bac5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","timestamp":"2019. április. 03. 11:06","title":"Szeret strandolni és szobatiszta az Instagram legimádnivalóbb sztárja, egy alpaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","shortLead":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","id":"20190403_lamborghini_benzin_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ddbcc8-af1d-42ab-9ba7-ae4906388384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lamborghini_benzin_autos_video","timestamp":"2019. április. 03. 09:58","title":"Videó: kifogyott a benzin a Lamborghiniből, úgy kellett arrébb tolni a kereszteződésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé. A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt viszont pofonnak élte meg, hogy a világbajnokság válogatóversenyét jelentő országos bajnokságon az egyik kedvenc számában, 200 pillangón nem sikerült megszereznie az indulási jogot.","shortLead":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé...","id":"20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b40ca-2637-46b7-8143-de3eaaf3351b","keywords":null,"link":"/sport/20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 02. 14:43","title":"Hosszú Katinka: Amikor kell, robot akarok lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]