[{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ffee75-aab6-45c0-88e4-a1e8c4f9f30d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","timestamp":"2019. április. 02. 11:47","title":"Milliárdokat ad az állam egyházi ingatlanvásárlásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","id":"20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895383-2930-4ab9-8d51-b918e2d626eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","timestamp":"2019. április. 02. 17:59","title":"Szabadon maradhat M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13498431-990a-405e-92c6-b0ddf1880f19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ritka az olyan munkahely, ahol az ember örömmel húz le 20 vagy akár 30 évet is egyben. Még kevesebb az olyan munka, amely estéről estére eufóriát ad. A Fischer Iván alapította Budapesti Fesztiválzenekar pont ilyen közeg a zenészek számára. Ezt a vonzerőt próbáltuk megfejteni a zenekar hamburgi fellépésén.","shortLead":"Ritka az olyan munkahely, ahol az ember örömmel húz le 20 vagy akár 30 évet is egyben. Még kevesebb az olyan munka...","id":"20190403_Mintha_mi_magyarok_elmennenk_a_Real_Madrid_szekhelyere_es_ott_fociznank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13498431-990a-405e-92c6-b0ddf1880f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9055fed5-f192-4eea-824d-d884cb88026d","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Mintha_mi_magyarok_elmennenk_a_Real_Madrid_szekhelyere_es_ott_fociznank","timestamp":"2019. április. 03. 17:00","title":"Mintha mi, magyarok elmennénk a Real Madridhoz, és ott fociznánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","shortLead":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","id":"20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d585e1-319b-4e25-88e7-3431525dc486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. április. 02. 15:00","title":"Rákényszerítené Theresa Mayt a Brexit halasztására a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","shortLead":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","id":"20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341854a0-e0cf-42ed-abc6-a5b99ecbe807","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","timestamp":"2019. április. 02. 10:23","title":"Eltűnt a világ legdrágább festménye, mellesleg egy Leonardo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","shortLead":"Egyre rosszabbak az állapotok a könyvtárban, aggódnak az olvasók. ","id":"20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa58fa50-7db9-4469-859d-3ce38d16cf11","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Nyilt_levelben_fakadtak_ki_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar_olvasoi","timestamp":"2019. április. 02. 17:21","title":"Nyílt levélben fakadtak ki az Országos Széchényi Könyvtár olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők haladhatnának, erről posztolt a bécsi közlekedési vállalat április 1-jén. Aztán megírták, hogy csak vicc, de sokan talán tényleg örülnének neki.","shortLead":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők...","id":"20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512dedf-7ec6-4182-bad8-0d83a6fa7143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. április. 03. 14:48","title":"Csak vicc volt, de nem is rossz ötlet: külön sávot kaptak a mobilozók a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","shortLead":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","id":"20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9eb3bf-363e-4fb1-afc1-e4eea9fdef51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Három autó ütközött a Rákóczi híd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]