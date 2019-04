Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","shortLead":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","id":"20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77165fd9-85a5-45dd-8b6d-0b226b73ba89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 04. 06:47","title":"45 méter mély medence épül Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","shortLead":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","id":"20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce993b3a-682b-406b-a9ae-0ee0c104d4a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","timestamp":"2019. április. 04. 11:58","title":"A külföldön eladott magyar borok negyedét a Lidl adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","shortLead":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","id":"20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567098c-6f17-47d7-a610-366cd814f910","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","timestamp":"2019. április. 04. 10:02","title":"Fogadjunk, nem látott még szőke zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]