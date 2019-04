Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","shortLead":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","id":"20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce993b3a-682b-406b-a9ae-0ee0c104d4a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","timestamp":"2019. április. 04. 11:58","title":"A külföldön eladott magyar borok negyedét a Lidl adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket Németországba.","shortLead":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket...","id":"20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72370cbf-55bf-4faf-b8a6-a7b707ff6d11","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","timestamp":"2019. április. 04. 15:10","title":"Újabb menekülteket szállító mentőhajót tiltott ki Orbán hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","shortLead":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","id":"20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53639f8-a432-439f-acf2-47f116035bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Már vizsgálja a Fidesz ügyét a néppárti Bölcsek Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","shortLead":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","id":"20190404_porsche_m1_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630ce6c-9572-4718-8755-430d824692c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_porsche_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Teljesen kiégett egy Porsche az M1-esen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"Réti Pál","category":"gazdasag","description":"Pillanatnyilag a helyzet az, hogy Nagy-Britannia 9 nap múlva kizuhan az Európai Unióból – mentőháló nélkül – miután egyetlen, ennek elkerülését szolgálni hivatott javaslat sem kapott többséget a Parlamentben.","shortLead":"Pillanatnyilag a helyzet az, hogy Nagy-Britannia 9 nap múlva kizuhan az Európai Unióból – mentőháló nélkül – miután...","id":"20190403_brexit_egyesult_kiralysag_euripai_unio_irorszag_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e00b6b-790e-45ad-b642-a9f1fb57dd92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_brexit_egyesult_kiralysag_euripai_unio_irorszag_brit_parlament","timestamp":"2019. április. 03. 15:35","title":"A 24. óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","shortLead":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","id":"20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c7e82-28da-43d6-a06a-ea6c7d68388a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","timestamp":"2019. április. 04. 09:33","title":"540 000 000 Facebook-felhasználó adatát \"őrizgették\" jelszóval sem védett szervereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","shortLead":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","id":"20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482e713-3b19-40ae-8ac3-31852e8b2ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","timestamp":"2019. április. 04. 15:41","title":"Csodálatos plakátok készültek a kelenföldi buszgarázs nyílt napjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]