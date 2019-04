Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c860cc44-99bb-4645-8cd4-eae7297099ed","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy rockzenekar backstage-ében uralkodó állapotokról azért vannak elképzeléseink. De milyen a hangulat a színpad mögött akkor, ha egy szimfonikus zenekar éppen Bartók Bélára hangolódik, és az Elba partján, a hamburgi Elbphilharmonie épületében készül a koncertjére? Elkísértük a Budapesti Fesztiválzenekart a német városba, ott voltunk velük a próbán, a backstage-ben és a fellépésükön is. A hangzást nem, de a látványt meg tudtuk örökíteni.","shortLead":"Egy rockzenekar backstage-ében uralkodó állapotokról azért vannak elképzeléseink. De milyen a hangulat a színpad mögött...","id":"20190404_BFZ_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c860cc44-99bb-4645-8cd4-eae7297099ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bce1f2-d64b-4cff-b6e4-c749f652665c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190404_BFZ_galeria","timestamp":"2019. április. 04. 18:17","title":"Csillogó hangszerek, elképesztő látvány – ilyen a Fesztiválzenekar, ha nem halljuk, csak látjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok lakóházakat nem veszélyeztetnek. ","shortLead":"A lángok lakóházakat nem veszélyeztetnek. ","id":"20190405_Pentek_reggelre_sikerult_csak_korulhatarolni_a_langolo_fonyodi_nadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8fe2a-c723-4c94-a302-82cd43c4b8af","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Pentek_reggelre_sikerult_csak_korulhatarolni_a_langolo_fonyodi_nadast","timestamp":"2019. április. 05. 07:59","title":"Péntek reggelre sikerült csak körülhatárolni a lángoló fonyódi nádast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise Kean maga is tehet arról, hogy kedden este a Cagliari szurkolói megnyilvánulásainak céltáblájává vált. \r

","shortLead":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise...","id":"20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d305f-0ddd-4726-829d-b0ad67728c57","keywords":null,"link":"/sport/20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","timestamp":"2019. április. 03. 20:28","title":"Rasszista botránytól hangos az olasz futball, nagy nevek üzentek a Juventus játékosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","shortLead":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","id":"20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba6d76d-60a7-4817-aa0b-e58464932812","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","timestamp":"2019. április. 03. 19:08","title":"Balhézott, majd fizetés nélkül távozott két ír család egy komáromi kempingből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","shortLead":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","id":"20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e73676-4ea7-4041-89e7-59e5cd79e504","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","timestamp":"2019. április. 05. 15:40","title":"Távozik az MKB második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","shortLead":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","id":"20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb63c1-3932-46ca-a71a-c8f2d25b3dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","timestamp":"2019. április. 05. 16:03","title":"Bizarr felvételek: ennek a kutyának a füle helyén egy második száj nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen a csütörtök kora délután óta égő nádast Fonyód déli külterületén.","shortLead":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen...","id":"20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5f4dd-0a34-42ad-bd22-b79cf381d707","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","timestamp":"2019. április. 05. 15:36","title":"Egy nap alatt sikerült csak eloltani a fonyódi nádastüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök elég gyakran állít nettó hülyeségeket, ám egy mostani megszólalása a korábbiakat is lekörözi. ","shortLead":"Az amerikai elnök elég gyakran állít nettó hülyeségeket, ám egy mostani megszólalása a korábbiakat is lekörözi. ","id":"20190404_donald_trump_rak_rakbetegseg_szeleromu_zaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c58cd-a3b7-413b-a435-911c4c61aa9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_donald_trump_rak_rakbetegseg_szeleromu_zaj","timestamp":"2019. április. 04. 13:33","title":"Trump olyat mondott a rákról és a szélerőművekről, hogy beleremegett az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]