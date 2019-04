Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","shortLead":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","id":"20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6319eb-5e48-44b6-a45b-c808b15b29e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. április. 05. 08:30","title":"61 menekült gyermek lehet a magyar tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","shortLead":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","id":"20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b8c8fd-02ee-468b-8bfb-dd0cf9bf9b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"Sajnálkozik a Boeing-vezér a lezuhant gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik akár halálos gázok detektálására is alkalmas lehet.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom egy olyan „i-eszközt” (iPhone-t, Apple Watchot) mutat, amelyik...","id":"20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a2574c-851a-4963-839a-4a2e1ec78e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675b631-8d60-405e-9c65-53c837742cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_apple_szabadalom_gazerzekelo_szen_monoxid_erzekelo_iphone_apple_watch","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Olyan funkciót tehetnek az iPhone-ba, amit kötelezővé kellene tenni minden mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete azonban úgy látja: a mostani zűrzavar csak a jéghegy csúcsa, alatta jól működő kapcsolat van. Sőt, paradox módon a britek a Brexit miatt jobban tudják most értékelni az európaiakat.","shortLead":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete...","id":"20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a25ec0-ca78-4abf-b0a3-ac8b1b45e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","timestamp":"2019. április. 05. 11:10","title":"\"Úgy tűnhet, egy zűrzavar az egész ország, de álljunk azért meg!\" – Interjú Iain Lindsay brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos benne, be tudja-e majd fejezni. Aztán a Kedvencek temetője csak megjelent, 1983-ban, szinte azonnal klasszikussá érett, és az eléggé rossz első filmváltozat után 30 évvel most egy ígéretes rendezőpáros meséli el újra a gyászolni képtelen Creed család tragédiáját. Igencsak korrekten. Kritika.","shortLead":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos...","id":"20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1edef-d8c0-4e82-b6b4-5c8fbe1fcc33","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","timestamp":"2019. április. 04. 17:40","title":"Kihantolod a gyereked, aztán csodálkozol, hogy kinyílik a földi pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","shortLead":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","id":"20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535d02e7-a62c-42ea-b11c-058c43f245a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","timestamp":"2019. április. 06. 10:37","title":"Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket Németországba.","shortLead":"Salvini azt üzente a 64 tengerből kimentett menekültet szállító hajónak: a tulajdonló szervezet német, vigyék hát őket...","id":"20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72370cbf-55bf-4faf-b8a6-a7b707ff6d11","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Ujabb_menekulteket_szallito_mentohajo_kikoteset_utasitotta_el_Orban_nagy_baratja","timestamp":"2019. április. 04. 15:10","title":"Újabb menekülteket szállító mentőhajót tiltott ki Orbán hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a87dc-248e-49c3-af10-caecc43ee5e9","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","timestamp":"2019. április. 05. 09:14","title":"Példás gyorsasággal tüntetik el az Orbánt gyalázó feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]