Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","shortLead":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","id":"20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb95d1f2-44f4-4ed0-8f9a-b8d96f99dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","timestamp":"2019. április. 05. 16:15","title":"Évekig összejátszottak a vezető német autógyártók, hogy tovább szennyezhessék a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb kritikus manővert – jelentették be csütörtökön az Izrael középső részén fekvő jehudi űrközpontban. ","shortLead":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb...","id":"20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6078af-7d40-4160-8ad5-9fe310a207fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","timestamp":"2019. április. 05. 12:03","title":"Pályára állt a \"Teremtés könyve\" a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című előadást. ","shortLead":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című...","id":"20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568f0e-26cb-430f-a389-60f3ef0b0040","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","timestamp":"2019. április. 05. 17:18","title":"Ókovács levélben kérte az Opera énekeseit, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","shortLead":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","id":"20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aab72-0caf-4117-bf70-20a44adbafe4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","timestamp":"2019. április. 05. 16:25","title":"Busz gázolt halálra egy idős nőt Baranya megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","shortLead":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","id":"20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12679d-25b6-49dc-aa51-948610ceb265","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 06. 10:09","title":"Nem volt váratlan a magyar himnusz betiltása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]