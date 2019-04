Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","shortLead":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","id":"20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28830782-b687-47c4-a0f9-1ad31e62c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","timestamp":"2019. április. 07. 10:59","title":"Közel 700 millióba kerül Budapest legdrágább új lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","shortLead":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","id":"20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7777fef-ed7a-42f3-bf08-e50725272037","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Drámaian visszaesett a rendőrnek jelentkező fiatalok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","id":"20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce06ba0-e8fa-40b5-b550-5f7ef95c90a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","timestamp":"2019. április. 07. 17:45","title":"Ezekkel a számokkal lehetett volna nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hacsak nem akar pénzt szórni egy kormány választások előtt.","shortLead":"Hacsak nem akar pénzt szórni egy kormány választások előtt.","id":"20190407_tiger_index_gazdasagi_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaafae9-c9f2-42b9-9348-beb23d679aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_tiger_index_gazdasagi_prognozis","timestamp":"2019. április. 07. 16:56","title":"Szomorú jóslat: mindenhol lassul a gazdaság, és nem tudnak mit kezdeni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan az utolsó élvonalbeli focicsapat is a NER-hez kerülhet, ha igaznak bizonyul a pletyka az Újpest eladásáról. Azt viszont már tényként kezelhetjük, hogy A Kispest is a Fidesz közelébe került. Magunk elé vettük az NB I tabelláját, és megnéztük, hogy néz ki a tizenkét klub tulajdonosi köre, mi mindenre jutottak a mostani tulajdonosokkal.","shortLead":"Hamarosan az utolsó élvonalbeli focicsapat is a NER-hez kerülhet, ha igaznak bizonyul a pletyka az Újpest eladásáról...","id":"20190406_Igy_lett_a_NERlovagoke_a_magyar_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a35708a-259d-4c81-8883-c45166aa4646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Igy_lett_a_NERlovagoke_a_magyar_foci","timestamp":"2019. április. 06. 13:00","title":"Így lett a NER-lovagoké a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4968-fb35-4cea-abef-d93d33529ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 08. 10:08","title":"Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk: két emberből álló migránskaravánt leplezett le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]