A déli nyitás jegyében előbb mexikói templomokat újítunk fel 2 milliárd értékben, most pedig Panamában is külgazdasági és konzuli képviseletet nyitunk, jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, és hozzátette: az ország a Panama-csatorna révén közlekedési, kereskedelmi, biztonsági és stratégiai szempontból egyaránt megkerülhetetlen.

A felek aláírnak egy felsőoktatási együttműködésről szóló megállapodást, amelynek révén évente öt panamai diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken. A magyar kormány létrehozott egy 160 millió dolláros (45 milliárd forintos) hitelkeretet a gazdasági együttműködés ösztönzése, a magyar cégek panamai térnyerésének könnyítése érdekében az Eximbanknál.

A turizmus szempontjából Panama azért nem tűnik olyan nagyon vonzónak, a konzuli szolgálat oldalán a következőket lehet olvasni: "Az országon belüli utazáskor fel kell készülnünk, hogy gyakoriak az ellenőrző pontok, az igazoltatások, főként éjszaka. Legyen nálunk az útlevél vagy legalább annak fénymásolata, amely tartalmazza a beléptető bélyegző másolatát is. A hivatalos bűnözési statisztikák szerint a rablások, gyilkosságok és támadások fokozódtak Panamaváros San Miguelito, El Chorillo és Juan Diaz kerületeiben.

A legtöbb ilyen bűncselekmény a rivális kábítószer-bandák tagjai közötti leszámolás része, de érdemes óvintézkedéseket tenni, annak érdekében, hogy megvédjük magunkat és értékeinket az utcai bűnözés kockázatától.

Egy esetleges támadás esetén mindennemű ellenállás nélkül, azonnal adjuk át az értékeinket.

A taxis rablások számának jelentős növekedése miatt kerüljük a sárga taxikkal való utazást sötétedés után, főként, ha már van utasa a taxinak. Napközben se üljünk be olyan taxikba, amely már szállít utasokat. A taxik Panamában nem használnak taxiórákat, így még az utazás megkezdése előtt kérdezzünk rá a viteldíjra."

Drogok tekintetében nagy a szigor,a letartóztatáshoz az is elegendő, ha kábítószerrel kereskedő személy társaságában tartózkodik valaki.