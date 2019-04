Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","shortLead":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","id":"20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1a50b6-d44e-46be-a278-4638a557b9e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 16. 05:31","title":"Notre-Drame – így mutatták be a világ újságjai a párizsi katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","shortLead":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","id":"20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e310d23-538a-4219-a330-c88a4ffc3d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","timestamp":"2019. április. 16. 05:15","title":"\"Kitessékeltek a külügyminisztériumból\" – Judith Sargentini beszélt magyarországi tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át dolgozott két román hacker azon, hogy minél több pénzt és adatot lophasson amerikai számítógépekről.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át dolgozott két román hacker azon, hogy minél több pénzt és adatot lophasson amerikai...","id":"20190415_roman_hackerek_radu_miclaus_bogdan_nicolescu_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ce0b76-ec18-4bbe-9f1f-d3ad89722e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_roman_hackerek_radu_miclaus_bogdan_nicolescu_adatlopas","timestamp":"2019. április. 15. 12:33","title":"Börtönre ítéltek két román hackert, 400 ezer amerikai számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó, Magyarországon tetten érhető a választók masszív befolyásolása az internetes óriás felületén. A kormánynak kedves médiatermékek szinte szőnyegbombázást hajtottak végre a 2018-as választások előtti pár hétben. A nemzetközi támadások miatt a Facebook irányváltást ígér, változtat működésén, és megszűri az EP-választás előtt a politikai tárgyú hirdetéseket. Nagyobb tétje lehet ennek, mint sejtenénk.","shortLead":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó...","id":"20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003a835-e31a-4cd6-8cba-b9a194456a07","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","timestamp":"2019. április. 16. 11:15","title":"A Fidesz gyilkos kampánygépet csinált a Facebookból, és most retteg, hogy elveszíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

","shortLead":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most...","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/velemeny/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 14. 16:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]