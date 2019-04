Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","shortLead":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","id":"20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96500-0e15-496c-95c5-df4c4fdc185c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:33","title":"Helikopterek közé csapódott egy repülőgép a világ legextrémebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

","shortLead":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

","id":"20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaaa3fd-dc87-4f44-b04e-337f155b9515","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","timestamp":"2019. április. 15. 05:05","title":"Napos, száraz, egyre melegedő idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56","c_author":"-ha","category":"velemeny","description":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","shortLead":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","id":"20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21be1a44-9a5f-4e47-8c26-9ec8f6b42d49","keywords":null,"link":"/velemeny/20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","timestamp":"2019. április. 13. 18:11","title":"A kormánymédia esete a keresztény kultúrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39db06-116c-44fc-ad2c-8b2502bb567d","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","timestamp":"2019. április. 14. 11:04","title":"Na jó, most már nézzük meg, mit reggelizett Németh Szilárd!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","shortLead":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","id":"20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae5c11-fe8a-4db0-aa7d-493f0d6c8cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","timestamp":"2019. április. 15. 10:05","title":"Visszatér az öt dühös nő az HBO-ra, felkészül Meryl Streep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]