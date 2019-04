Vlagyimir Putyin hírszerzővel dolgozott együtt még a rendszerváltás előtt Kovács Béla orosz felesége futárként – egyebek mellett ezt állította a Budapest Környéki Törvényszéken a csütörtöki tárgyaláson ismertetett tanúvallomásában a kémkedéssel vádolt volt jobbikos politikus apja az Index beszámolója szerint.

Idősebb Kovács Béla már elhunyt, ezért a tárgyaláson csak az ügyészeknek tett vallomását tudták ismertetni.

Kovács apjának vallomása szerint abban, hogy Kovácsot a japán külszolgálat után a Szovjetunióban iskolázták be, nagy szerepe volt a későbbi feleségnek, aki az apa állítása szerint futárként az akkoriban szintén a KGB-nél dolgozó Vlagyimir Putyinnal is munkakapcsolatban állt.

A vallomás szerint Kovács Béla és felesége arra akarták rávenni az apát, hogy miután megözvegyült, vegye feleségül a nő szintén orosz húgát. Idősebb Kovács Béla beszélt arról is, hogy fia és orosz felesége csempészetben vettek részt, egy alkalommal pedig neki is kellett Monacóba vinnie pénzt a fia kérésére.

Elmondása szerint miután a szovjetek kivonultak Afganisztánból, a feleség egy speciális, biztonsági autót kapott, és ezt is Putyinon keresztül intézte. Az apa két "biztonsági emberről" is említést tett, akik a feleséget segítették, velük ő maga is találkozott, volt, hogy Moszkvában.

A vallomása szerint egyébként a fiával megromlott a viszonya egy ingatlanvita miatt, és a nyomozóknak azt állította, hogy 15 éve nem is találkoztak.

Kovács Béla egyik ügyvédje szerint az apa vallomása ugyanakkor meseszerű, az orosz feleséget pedig a bíróság nem tudta meghallgatni, mert a nő azzal mentette ki magát, hogy jelenleg kórházban van.

A csütörtöki tárgyaláson tanúvallomást tett Nagy Ervin is, aki 2008-ig volt a Jobbik tagja, és aki választmányi elnökként találkozott először Kovács Bélával, aki arról beszélt neki, hogy mivel Oroszországban élt, ezért orosz kapcsolatokkal tudná segíteni a Jobbikot. Később Kovács lengyel kapcsolataival is dicsekedett. Kovácsot azért is fogadták be a Jobbikba, mert anyagilag támogatta a pártot, és több nyelven, japánul, oroszul, angolul is beszélt. Nagy szerint annak idején néhány millió forint már nagyon nagy segítséget jelentett a pártnak.

Nagy vallomása szerint Kovács Béla felajánlotta, hogy a lengyel Mateusz Piskorskival is összehozza a Jobbikot, őt néhány éve azzal vádolták meg a lengyel hatóságok, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak kémkedik.

Kovács végül a Jobbik külügyi kabinetével került kapcsolatba, de Nagy Ervin szerint akkor fordította Moszkva felé a pártot, amikor ő már otthagyta azt. Azt viszont elmondta, hogy Vona és felesége Kovács közbenjárásával ment ki Moszkvába 2008-ban.

Kovács Béla 2010 májusában lett a Jobbik EP-képviselője. Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014 áprilisában tett feljelentést az EU intézményei elleni kémkedés miatt, majd a legfőbb ügyész májusban indítványozta, hogy az EP függessze fel Kovács Béla mentelmi jogát, ami 2015 októberében meg is történt. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2017 decemberében emelt ellene vádat, Kovács Béla pedig akkor jelentette be, hogy kilép a Jobbikból.