Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailekből, prezentációkból és találkozók leiratából állt össze az a 4000 oldalnyi dokumentum, ami igen súlyos váddal illeti a Facebook vezérét, Mark Zuckerberget.","shortLead":"E-mailekből, prezentációkból és találkozók leiratából állt össze az a 4000 oldalnyi dokumentum, ami igen súlyos váddal...","id":"20190417_mark_zuckerberg_facebook_adatszivargas_adatkezeles_kiszivargott_dokumentumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a4b9a-7383-4fbe-8183-8184a47d213c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_mark_zuckerberg_facebook_adatszivargas_adatkezeles_kiszivargott_dokumentumok","timestamp":"2019. április. 17. 14:33","title":"Itt az újabb botrány: 4000 oldalnyi dokumentum bizonyítja, Mark Zuckerberg felhasználói adatokat szivárogtatott ki a \"barátainak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","shortLead":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","id":"20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430e81c-a404-4fbf-9fc2-86061a9c14fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","timestamp":"2019. április. 16. 17:12","title":"Orbán Viktor is üzent a franciáknak a Notre-Dame tragédiája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","shortLead":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","id":"20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606c863-5c77-4d8c-a46e-f2c5104b400f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","timestamp":"2019. április. 17. 17:51","title":"Döntött az EP: büntetik a kettős élelmiszer-minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A norvég rendőrök is nagyon várták a sorozatot.","shortLead":"A norvég rendőrök is nagyon várták a sorozatot.","id":"20190417_Letartoztattak_az_Ejkiralyt_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6a0d0b-0727-4b0e-8421-4ef88d08515a","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Letartoztattak_az_Ejkiralyt_Norvegiaban","timestamp":"2019. április. 17. 14:18","title":"Letartóztatták az Éjkirályt Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","shortLead":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","id":"20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c80d50-193d-42cd-9583-8ec160c98c3d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","timestamp":"2019. április. 17. 10:53","title":"Rítusokkal búcsúzik a japán császári pár a tróntól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ITM eddig nem árulta el, hogy javítaná a magyar innovációs teljesítményt, sőt a kormány adós egy részletes tanulmánnyal, de addig is az MTA összeálított egyet, az Eötvös 2020+ anyagot. Az MTA olyan közleményt adott ki, amiből egyértelmű, beleáll a harcba. \r

\r

","shortLead":"Az ITM eddig nem árulta el, hogy javítaná a magyar innovációs teljesítményt, sőt a kormány adós egy részletes...","id":"20190417_Odaszurt_az_MTA_Palkovicseknak_egy_meretest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9270387f-d6db-4ebf-982f-70ec2b7cf1b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Odaszurt_az_MTA_Palkovicseknak_egy_meretest","timestamp":"2019. április. 17. 12:40","title":"Odaszúrt az MTA Palkovicséknak egy méretest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","shortLead":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","id":"20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f30e71-a917-4135-90d2-71011043cc4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","timestamp":"2019. április. 18. 10:26","title":"Nem érdemes bliccelni a vonatokon, a pótdíjak egyre nagyobb részét behajtja a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]