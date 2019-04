Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","shortLead":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","id":"20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e83c57-4773-4d1a-b172-4a25dc857816","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","timestamp":"2019. április. 18. 09:50","title":"Sárba írt üzenettel menekültek meg a krokodilok torkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733e52fe-08fc-4df6-ae88-62c096756079","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre gyakoribb bűncselekményforma, hogy unokájukért aggódó nagyszülőket próbálnak becsapni bűnözők. A rendőrség videóban magyarázza el, hogyan lehet az unokázókat kiszúrni.","shortLead":"Egyre gyakoribb bűncselekményforma, hogy unokájukért aggódó nagyszülőket próbálnak becsapni bűnözők. A rendőrség...","id":"20190418_Fodor_Zsokaval_keszitett_az_unokazos_csalokra_figyelemfelhivo_videot_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733e52fe-08fc-4df6-ae88-62c096756079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1b066a-ddf5-4a0c-8b30-f739523a770b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Fodor_Zsokaval_keszitett_az_unokazos_csalokra_figyelemfelhivo_videot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 18. 09:54","title":"Magdi anyussal készített az unokázós csalókról figyelemfelhívó videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykor MDF-es, 2006 óta fideszes V. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Az egykor MDF-es, 2006 óta fideszes V. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter.","id":"20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcfe820-6f5e-4af8-a3d4-e5818b9a3348","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","timestamp":"2019. április. 18. 10:36","title":"Már a kiemelkedő nemzeti értékeket is miniszteri biztos felügyeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","shortLead":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","id":"20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f306d-abba-47b5-919b-0f95e55dd66c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","timestamp":"2019. április. 18. 06:41","title":"Hozzánk is megjött az elérhető árú Tesla eddiginél olcsóbb kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"","category":"kkv","description":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most a Novatek és a Szibur energiaipari vállalatok legnagyobb részvényesének, Leonyid Mihelszonnak sikerült. Tavaly még elég volt 19 milliárd is, akkor Vlagyimir Liszin volt a leggazdagabb orosz.","shortLead":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most...","id":"20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26624b2-6ddc-420c-8f9d-47376322a400","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","timestamp":"2019. április. 18. 13:14","title":"Még gazdagabbak lettek az orosz milliárdosok – íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák a Kubába irányuló utazásokat is.","shortLead":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák...","id":"20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf5421-6106-47d7-8696-da55249b6b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 06:15","title":"Amerika komoly szankciókat vezetett be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]