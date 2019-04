Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen, a kilengéseket nem számítva úgy 3 százalékkal ugrott meg a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, ami már közelíti a 74 amerikai dollárt. Az áremelkedés mögött az a bejelentés áll, hogy az Egyesült Államok megszünteti a szankciómentességet azokkal az országokkal szemben, amelyek Irántól vásárolnak kőolajat.","shortLead":"Jelentősen, a kilengéseket nem számítva úgy 3 százalékkal ugrott meg a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, ami már...","id":"20190422_Trump_miatt_lehet_tartosan_400_forint_folott_a_benzinar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030e9a1c-54ea-4eb0-9ab6-ceed4afd20fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_Trump_miatt_lehet_tartosan_400_forint_folott_a_benzinar","timestamp":"2019. április. 22. 16:55","title":"Trump miatt lehet tartósan 400 forint fölött a benzinár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem elég a biztos fizetés: a bátorítás mellett motiválni, az elérendő célok közös megfogalmazásában is segíteni kell őket.","shortLead":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem...","id":"20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22512ae-219f-41cc-9db0-1ebbf3493749","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","timestamp":"2019. április. 21. 16:52","title":"Sok pénzt keresni kevés munkával? Ez ma már nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta.","shortLead":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány...","id":"20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c694f2ef-9a4d-4192-9a2e-a3d20dfcaed1","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","timestamp":"2019. április. 22. 18:44","title":"A számok is igazolják, hogy a Brexit elvette az EU-s munkavállalók kedvét Nagy-Britanniától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA Today nyilvánosan elérhető adatokból összeállította a világ húsz legjobban kereső politikusának listáját.","shortLead":"Az USA Today nyilvánosan elérhető adatokból összeállította a világ húsz legjobban kereső politikusának listáját.","id":"20190422_Orban_Viktor_sehol_nincs_a_vilag_leggazdagabb_politikusaihoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e6164-fb69-4725-bf47-9dcfb68c2468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Orban_Viktor_sehol_nincs_a_vilag_leggazdagabb_politikusaihoz_kepest","timestamp":"2019. április. 22. 12:32","title":"Orbán Viktor sehol nincs a világ legjobban fizetett politikusaihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság embercsempészetért. Az Iszlám Állam \"szakaszvezetője\" lehetett.","shortLead":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság...","id":"20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84724af8-1086-46c2-8e42-1ebae6548d04","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","timestamp":"2019. április. 23. 07:12","title":"Magyar Nemzet: Ez lehet a vád Hasszán F. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]