[{"available":true,"c_guid":"f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","shortLead":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","id":"20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e2e1e-4c25-4eb3-9955-bd57fa7b2ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","timestamp":"2019. április. 23. 19:21","title":"Ezek lettek idén az aranyszalagos minőségi magyar élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet a világban rossz.\r

