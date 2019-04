Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d26d25b3-4251-445f-a446-de6d04a3fd4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kétmillió dollárt kért Otto Warmbier „ápolásáért” Észak-Korea a The Washington Post szerint. A számlát Trump megbízottja elvitte Washingtonba, azt nem tudni, hogy kifizették-e.","shortLead":"Kétmillió dollárt kért Otto Warmbier „ápolásáért” Észak-Korea a The Washington Post szerint. A számlát Trump...","id":"20190425_Kiszamlazta_EszakKorea_az_USAnak_a_halalra_kinzott_amerikai_diak_apolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d26d25b3-4251-445f-a446-de6d04a3fd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec30d6-f496-48de-a1fd-58e91e8c34c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Kiszamlazta_EszakKorea_az_USAnak_a_halalra_kinzott_amerikai_diak_apolasat","timestamp":"2019. április. 25. 19:00","title":"Kiszámlázta Észak-Korea a börtönben kómába esett amerikai diák ápolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető önálló műalkotásnak? Illetve ha így is gondoljuk, jogi értelemben a mű kinek a szellemi terméke? A robotművészé vagy annak megalkotójáé? A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatának kerekasztal beszélgetésén jártunk. ","shortLead":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető...","id":"20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230139a-cd64-4e3f-9444-ec3f207ad526","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"A gép a jövő sztárművésze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","shortLead":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","id":"20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda8b38-3cde-499c-9326-580d13441056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Ha rajta van ezen a 49-es listán, most jól jár vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi letartóztatását.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír...","id":"20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa3c8c2-4307-4f55-af02-633d0835817e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 24. 15:15","title":"Meghosszabbították Hasszán F. letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell benne elemet cserélni. Ilyen eszközöket eddig csak patkány méretű állatokon teszteltek.\r

\r

","shortLead":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell...","id":"20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa3e671-beb9-4054-a7ed-1597ece33f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","timestamp":"2019. április. 24. 13:16","title":"Megoldódhat a pacemaker elemcseréjének problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi László.","shortLead":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi...","id":"20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ecc145-5ffc-4087-a131-6215144dcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","timestamp":"2019. április. 25. 08:11","title":"Hiába a Fidesz felfüggesztése, Trócsányi a Néppárt kampánynyitóján járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a francia Kristina Mladenovic oldalán a legjobb nyolc közé jutott a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztorna párosversenyében.","shortLead":"A magyar teniszező a francia Kristina Mladenovic oldalán a legjobb nyolc közé jutott a 250 ezer dollár (71 millió...","id":"20190424_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_isztambul_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1eda5e3-dc02-4b6f-9859-67f34f9e6948","keywords":null,"link":"/sport/20190424_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_isztambul_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 24. 18:45","title":"Babosék már negyeddöntősök Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette a gyerekeket – esténként elszántan kattintgatott megadott weboldalakra. Pénzért.","shortLead":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette...","id":"20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cefee1-ac71-4be9-98f0-489a8d0ddd94","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","timestamp":"2019. április. 25. 13:37","title":"Bérkattintgatással negyedmillió francia szerez egy kis mellékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]