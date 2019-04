Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket szintetikus beszéddé alakító új technológia, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki. ","shortLead":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket...","id":"20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6966d7c-bea1-4ae0-b4c7-ad78415adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","timestamp":"2019. április. 28. 19:03","title":"\"Sokkoló az eredmény\" – a gondolatokat alakítja beszéddé egy új technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket.\r

\r

","shortLead":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan...","id":"20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec09faf5-556d-401a-aeb5-260f7857cd8e","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2019. április. 27. 20:10","title":"Fontos elismerést adtak át a Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","shortLead":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","id":"20190428_gemesi_szemetszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15da3bc3-4a09-48e3-a7a9-18a30e596f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_gemesi_szemetszallitas","timestamp":"2019. április. 28. 10:09","title":"Gémesi feladja a kukacsatát Gödöllőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","shortLead":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","id":"20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada30857-aab4-4682-bb4f-047c613d8523","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","timestamp":"2019. április. 27. 16:20","title":"20 fok is lehet vasárnap, de azért ne nagyon bízza el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak tartja érdekképviseleti munkájában - mondta Vadász György elnök az MTI-nek.","shortLead":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak...","id":"20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63480951-defd-40f6-9f09-027c07115c91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","timestamp":"2019. április. 28. 07:28","title":"Béremelést és adócsökkentést javasol a Magyar Iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]