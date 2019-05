Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","shortLead":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","id":"20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd1ff-69bc-4782-9d0e-08ce98cf88de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 11:06","title":"1,5 millió embernek semmit sem kell tennie, hogy szja-bevallása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem kapja meg azt a támogatást, amelyre ahhoz lenne szüksége, hogy egészséges maradjon.","shortLead":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem...","id":"20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5b0de-3fdf-4b32-976e-2512af1c9bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","timestamp":"2019. május. 02. 13:03","title":"Ezt a szülők 55%-a rosszul látja a gyerekéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael ügyében az utolsó pillanatban vétózott Magyarország, az unió mégis közös álláspontot fogalmazott meg. Az EU-szerződések szerint pedig minden külpolitikai kérdésben egyhangú döntés szükséges a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Izrael ügyében az utolsó pillanatban vétózott Magyarország, az unió mégis közös álláspontot fogalmazott meg...","id":"20190502_Szijjarto_Felhaborito_es_jogserto_hogy_figyelmen_kivul_hagyta_a_magyar_vetot_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1422d912-0bce-4790-9b5d-4869a38f353a","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Szijjarto_Felhaborito_es_jogserto_hogy_figyelmen_kivul_hagyta_a_magyar_vetot_az_EU","timestamp":"2019. május. 02. 20:29","title":"Szijjártó: Felháborító és jogsértő, hogy figyelmen kívül hagyta a magyar vétót az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","shortLead":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","id":"20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adb7df9-6e3f-4ac3-8310-96c02e70342a","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","timestamp":"2019. május. 03. 10:24","title":"Gyanúsan viselkedő férfit láttak a NAV-osok, 180 milliós fogás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És hiába a fejlett orvostudomány, alig van hatásos terápia.","shortLead":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És...","id":"20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad98310e-76e9-40d4-9045-737bebea9c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 02. 16:03","title":"A betegségek, melyekben 800 ezer magyar érintett, de alig van rájuk hatásos terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","shortLead":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","id":"20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e31cfa-b4b0-404f-86cf-40f2bd95aa50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","timestamp":"2019. május. 02. 18:17","title":"Híres Makovecz-építményt bontottak el, hogy irodaház épüljön a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben hazánkra is kitérnek.","shortLead":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben...","id":"20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4453283a-2693-40db-b4bf-3a7a50881c82","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. május. 03. 05:40","title":"A magyar sajtóhelyzet miatt is aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]