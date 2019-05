Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","shortLead":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","id":"20190508_szonda_alkohol_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7273d1-89e6-4d11-a807-779f8366b42a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_szonda_alkohol_autos_video","timestamp":"2019. május. 08. 22:04","title":"Úgy megfújta a szondát a részeg autós, hogy elájult - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20190509_esos_huvos_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae8efe-9d39-4666-a785-3e22b11b8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_esos_huvos_idojaras","timestamp":"2019. május. 09. 05:13","title":"Itt egy újabb esős, hűvös májusi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél...","id":"20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a887595-8d77-475a-8f2e-70b513291623","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","timestamp":"2019. május. 08. 21:10","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","shortLead":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","id":"20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0309ee9-86a7-480a-823c-7accd5f1ca51","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","timestamp":"2019. május. 08. 07:15","title":"Magyarország is téma volt Weber és Timmermans vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és használata – ismertették helyi idő szerint szerdán a kedden tartott helyi népszavazás eredményét.","shortLead":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és...","id":"20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15de3f23-87b8-4230-a9ad-57376f30f700","keywords":null,"link":"/elet/20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 09. 06:11","title":"Legalizálják a varázsgombát egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]