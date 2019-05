Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési dokumentumban.\r

\r

","shortLead":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési...","id":"20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32daa3b-a21c-4a85-bad9-dbbf28b1ed5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","timestamp":"2019. május. 07. 18:52","title":"15 fát vágnak ki a pécsi világörökségi fejlesztésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet majd Szendrey Júliáról, a Mátyás király seregét kísérő nőkről, de Bartók Béla élete és egy 1989-es történet is vászonra kerülhet. ","shortLead":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet...","id":"20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8710-40a6-4765-9252-2d19b4999fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","timestamp":"2019. május. 09. 09:47","title":"Női történelmi hősöknek szavazott bizalmat a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új oprendszert, a Q-t. ","shortLead":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új...","id":"20190508_android_q_funkciok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3a3a3-0076-4420-854c-831636458959","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_q_funkciok_video","timestamp":"2019. május. 08. 18:33","title":"Videón a következő Android legnagyobb dobásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78838cf1-6059-4e64-8904-b1c856ffcb6d","c_author":"Gergely Márton","category":"hetilap","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"201919__ranki_sara__politikai_tragarsagrol_verbalis_eroszakrol__nekik_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78838cf1-6059-4e64-8904-b1c856ffcb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49737785-5345-48eb-90c6-ea1b12dcce16","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919__ranki_sara__politikai_tragarsagrol_verbalis_eroszakrol__nekik_szabad","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Nekik szabad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esszékérdések kiszivároghattak az érettségi előtt, az Oktatási Hivatal feljelentést tett.","shortLead":"Az esszékérdések kiszivároghattak az érettségi előtt, az Oktatási Hivatal feljelentést tett.","id":"20190508_Nem_kell_megismetelni_a_tortenelem_erettsegit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a0a303-a7d4-474c-862c-93d97ab8b68f","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Nem_kell_megismetelni_a_tortenelem_erettsegit","timestamp":"2019. május. 08. 21:55","title":"Nem kell megismételni a történelemérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","shortLead":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","id":"20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85810432-adc4-4b16-bbc6-6ee81fffe03d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 08. 13:36","title":"Itt vannak a töriérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","shortLead":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","id":"20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca8d33-4c7c-4d63-b56d-b69e4b442b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","timestamp":"2019. május. 08. 11:02","title":"Mészáros Lőrinc tarol az informatikai piacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier francia kémikust, a korszerű vegytan megalapozóját. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását.","shortLead":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier...","id":"20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97332ea1-bf15-4773-8175-c25d12b2e76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","timestamp":"2019. május. 09. 17:03","title":"225 éve fejezték le az embert, aki rájött, hogy van oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]