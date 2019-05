Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán egy semleges cég után NER-közeli ingatlanfejlesztőkhöz került a milliárdokat érő Bem téri ingatlan. Itt azonban nincs vége a történetnek: ezen az üzleten ugyanis Budapest világörökségi besorolása is bukhat.","shortLead":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán...","id":"20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833553-92d2-4419-9326-91bb444656c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","timestamp":"2019. május. 12. 12:00","title":"Hirtelen NER-közelbe került a volt MDF-székház, felbukkant a magyar McDonald's-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőtt áprilisban a mobiltelefon-szállítmányok mennyisége Kínában a márciusi csökkenés után.","shortLead":"Jelentősen nőtt áprilisban a mobiltelefon-szállítmányok mennyisége Kínában a márciusi csökkenés után.","id":"20190513_kinai_mobilpiac_eladasok_2019_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d13b0a9-b961-48bb-94cd-119ad21aa0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_kinai_mobilpiac_eladasok_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 13. 14:03","title":"Kár lenne leírni a kínai okostelefon-piacot, villantottak most egy szépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","shortLead":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","id":"20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd933e-7d09-4e78-a18d-f146a80dfdc6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","timestamp":"2019. május. 12. 15:07","title":"Patakokban folyt a művér a párizsi Trocadéro téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c5d636-d550-4327-9bc0-8f3b4c653afa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Védekezésre kényszerült Thierry Frémaux, a cannes-i fesztivál művészeti igazgatója, miután egy interneten megjelent petícióban azt kérték a szervezőktől, hogy ne tüntessék ki \"a rasszista, homofób és nőgyűlölő\" Alain Delont tiszteletbeli Arany Pálmával a kedden kezdődő seregszemlén. A fesztiváligazgató szerint külön kell választani a francia világsztár munkásságát a véleményétől.","shortLead":"Védekezésre kényszerült Thierry Frémaux, a cannes-i fesztivál művészeti igazgatója, miután egy interneten megjelent...","id":"20190514_alain_delon_szinesz_eletmudij_cannes_filmfesztival_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c5d636-d550-4327-9bc0-8f3b4c653afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e82aadd-eeb5-4478-96ae-712c83cc0626","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_alain_delon_szinesz_eletmudij_cannes_filmfesztival_peticio","timestamp":"2019. május. 14. 07:37","title":"Alain Delon életműdíja miatt van botrány Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","shortLead":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","id":"20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cfae00-db88-4ecc-be03-9e26a16da4c6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","timestamp":"2019. május. 12. 21:47","title":"Nemes célért kezdett mobilokat gyűjteni az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","shortLead":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","id":"20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd797f04-303c-4993-b2b9-838e046dd74e","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Videó: Bravúrosan tett le egy orrfutómű nélküli utasszállítót egy mianmari pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]