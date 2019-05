Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. ","shortLead":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát...","id":"20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af74da-8221-4bdf-b7e6-efa49a94e40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","timestamp":"2019. május. 20. 07:05","title":"A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","id":"20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60959d7-2996-439a-b98d-c61908eb7c10","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","timestamp":"2019. május. 19. 15:37","title":"Gulácsi Péter a német bajnokság legjobb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága. Ismerje meg a Google Translatotront.","shortLead":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága...","id":"20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcc783a-b8a2-4d35-838c-ac52c96ad31d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","timestamp":"2019. május. 20. 11:33","title":"Nem is kell nyelvtudás: kitalált valamit a Google, hogy a fordítója még tökéletesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","shortLead":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","id":"20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cd9889-5c8f-4ed3-8f1d-ed6eb9abf702","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","timestamp":"2019. május. 19. 14:17","title":"Petícióban tiltakoztak ellene, mégis életműdíjat kap Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","shortLead":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","id":"20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177258f-c61d-409f-b0fe-0fb2944fb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 19. 11:01","title":"Gulyás Gergely azt kérte a kormánypárttal nem szimpatizálóktól, tegyék a szívükre a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c2cc8-379a-4254-a629-b9dd688d572b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern spanyol márkájának puttonyos modellje sportkocsi szintű menettulajdonságokkal büszkélkedhet.","shortLead":"A Volkswagen-konszern spanyol márkájának puttonyos modellje sportkocsi szintű menettulajdonságokkal büszkélkedhet.","id":"20190520_370_loeros_ez_az_uj_seat_leon_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554c2cc8-379a-4254-a629-b9dd688d572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c46e3c-7ffd-4ea5-ae2c-f1807ef4f276","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_370_loeros_ez_az_uj_seat_leon_kombi","timestamp":"2019. május. 20. 11:21","title":"370 lóerős ez az új Seat Leon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","id":"20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47858bf3-0484-46de-841a-f5b7f2484f35","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","timestamp":"2019. május. 19. 19:20","title":"Az abortusz lehet Trump 2020-as kampányának központi témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","shortLead":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","id":"20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d400160-3137-4010-ab4a-f71c1316b9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","timestamp":"2019. május. 20. 08:24","title":"Még több fájdalomcsillapító lesz vényköteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]