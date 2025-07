Szlovákiában alapított céget Mészáros Lőrinc

A szlovák cégnyilvántartás szerint egy ottani céggel bővült Mészáros Lőrinc cégbirodalma – szúrta ki az Mfor.

A cég neve Talentis International Infrastructure Investments Operations s. r. o., a bázisa Pozsony, egészen pontosan annak Pozsonyligetfalu nevű városrésze. A vállalatnak két tulajdonosa van: a Talentis International Infrastructure Investments Kft., és a Talentis Group Zrt.

Előbbi céget áprilisban jegyezték be, jegyzet tőkéjét is euróban adták meg, ami arra utalt, hogy eredetileg is az volt vele a terv, hogy a határon túl próbáljon meg terjeszkedni. Alapításakor felügyelőbizottságában is ismert emberek voltak, köztük Konczné Kondás Tünde, aki már akkor a Mészáros család könyvelő barátja volt, amikor a milliárdos még gázszerelőként dolgozott, Konczné lánya, Koncz Zsófia pedig a családokért felelős államtitkár lett a kormányban. Bár az elnevezés arra utalhat, hogy infrastrukturális projektekben vesz majd részt, a főtevékenységnek mégis a vagyonkezelés van megadva.

Mindenesetre az biztos, hogy a Talentis International Infrastructure Investments Kft.-nek és az új szlovák cégnek is Németh Tamás az ügyvezetője, aki hazai autópályák üzemeltetésének koncessziós jogát 35 évre elnyerő, Mészároshoz és Szijj Lászlóhoz köthető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is, de ő vezeti a boszniai Lukavac cementgyárat korábban megvásárló Talentis International Construction Investments Kft.-t is.

A Talentis csoportnak azonban van még egy hasonló logikával elnevezett nemzetközi vállalkozása is, az agráriumban érdekelt Talentis International Agriculture Investments Kft., amit 2024 májusában alapítottak.