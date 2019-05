Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának alapjait. ","shortLead":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának...","id":"20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b07f3-0829-47ca-8e91-1e3588dc138d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 22. 08:03","title":"A Huawei titokban már elkezdte kidolgozni a haditervet a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","shortLead":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","id":"20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91192278-1d31-4291-9222-a2a38b26afd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","timestamp":"2019. május. 21. 12:38","title":"Elhalasztották egy súlyosan beteg pécsi férfi kilakoltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyszeresére növelte az alacsonyan dúsított urán termelését iráni félhivatalos hírügynökségek hétfői jelentése szerint az iszlám köztársaság, amely a napokban bejelentette, hogy korlátozni fogja a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodásban vállalt egyes kötelezettségei teljesítését.","shortLead":"Négyszeresére növelte az alacsonyan dúsított urán termelését iráni félhivatalos hírügynökségek hétfői jelentése szerint...","id":"20190520_iran_urandusitas_atomalku_nuklearis_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b27a0cd-5b1a-44bd-9937-af3fca32e923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_iran_urandusitas_atomalku_nuklearis_program","timestamp":"2019. május. 20. 20:58","title":"Nagyon belehúzott az urándúsításba Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11626fd0-dd7e-4739-b67f-fa6ae5152204","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","timestamp":"2019. május. 21. 18:20","title":"Marabu FékNyúz: Bécsi sár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","shortLead":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","id":"20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f83206a-774f-4981-b01c-c17056be7c46","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","timestamp":"2019. május. 20. 17:56","title":"Megszólalt a Mol az ukrajnai olajszállítás felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról.","shortLead":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi...","id":"20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f7c12-6367-4a21-939d-84cb4678f1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 20:33","title":"Kihúzta a Google a Huawei Mate 20 Prót egy fontos androidos listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza az amerikai kormány.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza...","id":"20190521_huawei_kina_dji_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ae4d-05de-4cb7-90ab-a9a3c0da04dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_kina_dji_dron","timestamp":"2019. május. 21. 14:03","title":"A Huawei után jön a DJI? Amerika most a kínai drónok felé fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","id":"20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f18ed-47e7-4f7f-b714-16ef9226784d","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","timestamp":"2019. május. 21. 10:35","title":"“Menj a francba!” – üzente Kovács Zoltán a Washington Post újságírójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]