[{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ legjelentősebb filmfesztiválja küszködik, hogy releváns maradjon. Ódivatú intézmény vagy a filmművészet utolsó védőbástyája? A cannes-i filmfesztivált sokan temetik, de a helyszínen kifejezetten reménykeltő a helyzet.","shortLead":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ...","id":"20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc5c05-2f59-4d42-b908-c0b7873696f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","timestamp":"2019. május. 22. 14:30","title":"Szükség van-e még egyáltalán a cannes-i filmfesztiválra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","shortLead":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","id":"20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced708b-dee3-43a0-ad49-22528a9849e0","keywords":null,"link":"/sport/20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 17:17","title":"Király Gábor szögre akasztotta a mackót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák iTuneson. ","shortLead":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák...","id":"20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797ac49-9a29-4b9e-9092-20f9f9a6b799","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","timestamp":"2019. május. 22. 17:39","title":"Húszéves dal döntött rekordot Strache botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4688972-8998-4df5-b79f-1a6cf30c335d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha 50 éve a Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni, akkor most miért nem megy? – tette fel a kérdést egy amerikai vállalkozás, a Boom, amely – egy igazi startuphoz híven - azt ígéri, hogy forradalmasítja a légi ipart. ","shortLead":"Ha 50 éve a Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni...","id":"20190523_boom_startup_szuperszonikus_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4688972-8998-4df5-b79f-1a6cf30c335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238eb7ba-4107-4939-8fd6-5265311082ff","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_boom_startup_szuperszonikus_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 23. 15:46","title":"90 perc alatt New Yorkból Londonba? Hamarosan valósággá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, miért zuhanhatott le márciusban az etióp légitársaság egyik Boeing 737 MAX 8-as gépe.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, miért zuhanhatott le márciusban az etióp légitársaság egyik Boeing 737 MAX...","id":"20190521_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbbb896-dad2-4394-a428-8dfbee34f904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 21. 18:33","title":"Kiszivárgott, mit találtak a lezuhant Boeing 737 MAX 8 feketedobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új alkalmazással álltak elő. ","shortLead":"A TikTok nevű slágeralkalmazást készítő ByteDance ezúttal az online kommunikáció terén guríthat nagyot, ugyanis új...","id":"20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58196057-3962-4e72-9476-175653a7ee3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_tiktok_chat_alkalmazas_flipchat_beszelgetes_online","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Új alkalmazást adott ki az \"anti-Facebook\", ami egyszer már nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","shortLead":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","id":"20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c40ad1f-9d56-4c21-ab27-7386a6acd300","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","timestamp":"2019. május. 23. 11:11","title":"Műtét vár Daniel Craigre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]