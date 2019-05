Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","shortLead":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","id":"20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8385327-001d-4259-9b2c-4886b3fe7c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Az ARM is bojkottálja a Huaweit, leállhat az okostelefonok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök minden lehetséges politikai és jogi eszközt bevetett, hogy megakadályozza az adatok kiadását. Most nem neki áll a zászló.","shortLead":"Az amerikai elnök minden lehetséges politikai és jogi eszközt bevetett, hogy megakadályozza az adatok kiadását. Most...","id":"20190523_A_Deutsche_Bank_megiscsak_kiadhatja_Trump_kolcsonugyleteinek_dokumentumait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4b228-c2b1-483a-9c2a-ad71434f81c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_A_Deutsche_Bank_megiscsak_kiadhatja_Trump_kolcsonugyleteinek_dokumentumait","timestamp":"2019. május. 23. 16:05","title":"A Deutsche Bank mégiscsak kiadhatja Trump kölcsönügyleteinek dokumentumait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54927287-0425-414a-88ec-f763f48a3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","timestamp":"2019. május. 22. 07:43","title":"DiCaprio lángszóróval támadja a nácikat – itt az új Tarantino-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari tanácsának Lang György.","shortLead":"Nem jó szántamból álltam fel, hanem azért, mert kényszerítettek rá – írta elköszönő soraiban a Semmelweis Egyetem kari...","id":"20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0080f238-4932-41e3-8dfd-bea2a807d19a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meghonositotta_a_tudotranszplantaciot_majd_visszament_Ausztriaba_a_magyar_sebesz","timestamp":"2019. május. 23. 16:46","title":"Meghonosította a tüdőtranszplantációt, majd visszament Ausztriába a magyar sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti misszióban.","shortLead":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti...","id":"20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337a1b9-8fa8-465b-8061-13282557c3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","timestamp":"2019. május. 21. 19:33","title":"Magyar tudós irányítja a NASA bolygóközi utazások orvoskutató programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona. A legtöbb szupergazdag az USA-ban él, a városok közül New York-ban, bár a népsűrűséget nézve, San Franciscóban a legnagyobb az arányuk. Már ha nem számoljuk Felcsútot, ahol Mészáros Lőrincen kívül alig kétezren élnek. ","shortLead":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona...","id":"201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4097f1-5878-43a3-a41a-3337c519366a","keywords":null,"link":"/kkv/201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","timestamp":"2019. május. 23. 17:30","title":"Csányi és Mészáros két átlagos dollármilliárdos: középkorú férfi, aki szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","shortLead":"Huszonkét évesen bejelentette visszavonulását Ruta Meilutyte, a litvánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.","id":"20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0068df0d-b0dd-40b8-8edf-caf1d984c6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab86eeb2-60d0-4aff-a3ba-d0d323a3013b","keywords":null,"link":"/sport/20190522_ruta_meilutyte_olimpiai_bajnok_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 18:01","title":"15 évesen olimpiát nyert, 22 évesen visszavonul az úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]