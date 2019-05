Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel kerítéssel vették volna körbe a felszámolásra ítélt lakótömböket.","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdai döntésében hatályon kívül helyezte azt a közgyűlési határozatot, amivel...","id":"20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb42a41-daec-4047-8f60-273a9382a915","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kimondta_a_birosag_nem_epulhet_kerites_a_Hos_utcai_getto_kore","timestamp":"2019. május. 23. 08:46","title":"Kimondta a bíróság, nem épülhet kerítés a Hős utcai gettó köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201921_tessek_valasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61956530-d1dd-4a73-8858-a9a7d0e59e25","keywords":null,"link":"/itthon/201921_tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 23. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","shortLead":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","id":"20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c369d0-59b4-45dd-9357-fe8e1f2c7c40","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","timestamp":"2019. május. 22. 15:14","title":"Bloomberg: Kétmilliárd eurós üzletre készül a Generali, magyar cég is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten beismerték a gyilkosságot.","shortLead":"Ketten beismerték a gyilkosságot.","id":"20190524_Harom_ferfit_gyanusitanak_az_autokereskedo_megolesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad071574-daeb-4550-ab54-214b2a39c7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Harom_ferfit_gyanusitanak_az_autokereskedo_megolesevel","timestamp":"2019. május. 24. 13:23","title":"Három férfit gyanúsítanak az autókereskedő megölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","shortLead":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","id":"20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab8edd5-cfe3-4e27-8c4e-1150ad83b8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","timestamp":"2019. május. 23. 16:52","title":"8 percig állt a kisföldalatti, mert egy férfi álldogált a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","shortLead":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","id":"20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83443cbc-631e-4c14-bb57-00187d79cf3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","timestamp":"2019. május. 24. 13:52","title":"50 helyett, közel 140-nel suhant át egy Audi TT Hajdúsámsonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát találta meg.","shortLead":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát...","id":"20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d794316a-6ce6-43f9-a912-954cf5a6d948","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","timestamp":"2019. május. 24. 12:16","title":"Nagy Blanka MSZP-s szavazóköri delegált lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]