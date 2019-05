Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar Állampapír Plusz néven fog futni, és június 3-án indul.","shortLead":"Eddig nemzeti kötvény néven emlegették az új lakossági állampapírt, most a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Magyar...","id":"20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dadbf4-ad89-4d6a-a510-277d90a33847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_27_szazalekos_hozamot_iger_a_kormany_az_uj_lakossagi_allampapirra","timestamp":"2019. május. 24. 12:26","title":"Öt évre 27 százalékos hozamot ígér a kormány az új lakossági állampapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő volt az ukrajnai politikai fordulat egyik fő külső koordinátora, ezért feketelistára tették.","shortLead":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő...","id":"20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f444b8-efb6-4d36-9624-57d95d8e4570","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","timestamp":"2019. május. 24. 05:29","title":"Nem kapott orosz vízumot egy fontos volt amerikai külügyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak szerencsétlenül Európa legészakibb földterületén, a Norvégiához tartozó jeges-tengeri szigetcsoporton.","shortLead":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak...","id":"20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721ee105-ae1e-40c3-99b6-96cadfec036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","timestamp":"2019. május. 22. 22:03","title":"Holtan találtak két tudóst a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","shortLead":"De Le Pen nekik túl oroszszagú. Nehezen alakul az új európai szövetség.","id":"20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f53954-6c1b-41f3-861d-ba513f2a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc042b-390f-4409-bab1-e500502ebe30","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_lengyel_kormanypart_kesz_targyalni_Salviniekkal","timestamp":"2019. május. 24. 11:18","title":"A lengyel kormánypárt kész tárgyalni Salviniékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.","shortLead":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence...","id":"20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7111a9af-2819-4928-98b4-1d89dab4a889","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","timestamp":"2019. május. 23. 10:54","title":"A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal találkozhatott a szüleivel. Donald Trump az őt bíráló demokratákat bírálja.","shortLead":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal...","id":"20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0ca90-8354-465b-bf1d-a7cb71533818","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","timestamp":"2019. május. 23. 10:24","title":"Már hat gyerek halt meg az USA déli kerítésénél, Trump a demokratákat bírálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","shortLead":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","id":"20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f033ef7-22b4-431a-a2ad-b8e211364125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 24. 08:45","title":"Két kilométeres dugulás van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]