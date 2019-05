Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó összpárti eseményre, amit roma jogvédők szerveznek. Pedig a szervezők meghívták a pártot.\r

\r

","shortLead":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó...","id":"20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a1f2f-6f34-4140-aae9-5f115e5022f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","timestamp":"2019. május. 23. 14:39","title":"A Fidesz nem megy el az antirasszista minimumról szóló összpárti beszélgetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is...","id":"20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2e58b-9b49-46d6-91cd-7505f3c6a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","timestamp":"2019. május. 24. 09:36","title":"Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","shortLead":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","id":"20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a76c62-6fea-4fb5-9cef-fb537f89bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","timestamp":"2019. május. 25. 09:15","title":"Lagzi Lajcsi a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de ez az árakban még nem igazán jelent meg.","shortLead":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de...","id":"20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea05637a-61e4-46a4-806a-f110dcb4d4ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","timestamp":"2019. május. 23. 17:57","title":"Napi 50 ezer forintot elkérhet egy lakberendező, és még így sem drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ef16c-8fd9-4e4a-8152-50bb1ebeb321","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert dolgozói megpróbálták újraéleszteni az állatot, de hiába. ","shortLead":"Az állatkert dolgozói megpróbálták újraéleszteni az állatot, de hiába. ","id":"20190524_Tragedia_online_kozvetitett_zsirafszuletes_Magdeburgi_Allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318ef16c-8fd9-4e4a-8152-50bb1ebeb321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb741b-e470-45a1-869a-79c731310681","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Tragedia_online_kozvetitett_zsirafszuletes_Magdeburgi_Allatkert","timestamp":"2019. május. 24. 15:09","title":"Tragédiával végződött az online közvetített zsiráfszületés a magdeburgi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","shortLead":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","id":"20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab8edd5-cfe3-4e27-8c4e-1150ad83b8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","timestamp":"2019. május. 23. 16:52","title":"8 percig állt a kisföldalatti, mert egy férfi álldogált a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02","c_author":"","category":"vilag","description":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","shortLead":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","id":"20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb6249c-d9c8-49b7-8848-ed5012caae20","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. május. 25. 12:11","title":"Verhofstadt: Vége az EU-nak, ha nem lépnek fel Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","shortLead":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","id":"20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8dcfb9-fa5c-4da4-af50-1d0df13feece","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Most először: íme az új Skoda Superb terepkombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]