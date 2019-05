Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08221d-4eb5-4f67-900c-5a0fcb7843f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival vélhetően a tolvaj elakadt és otthagyta.","shortLead":"Az Audival vélhetően a tolvaj elakadt és otthagyta.","id":"20190524_audi_tatra_ho_alol_tavasz_lopott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08221d-4eb5-4f67-900c-5a0fcb7843f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516c8ea-1b71-42a2-bf05-5b341cbf4164","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_audi_tatra_ho_alol_tavasz_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 24. 19:33","title":"Egy lopott Audi bukkant elő, amikor elolvadt a négyméteres hó egy szlovák hegyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért vívott küzdelembe.","shortLead":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért...","id":"201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99f2d1-869b-4186-9b8c-c7395abc3d99","keywords":null,"link":"/vilag/201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","timestamp":"2019. május. 26. 08:00","title":"Bemutatjuk a demokraták új sztárjelöltjét, Beto O'Rourke-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét. A lányok ellenben nem kapnak ilyen a támogatást.","shortLead":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét...","id":"20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb403f9-2dd8-40c8-a24a-5e869d92c746","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","timestamp":"2019. május. 25. 17:03","title":"Az anya bonobó majmok intézik a barátnőt a fiaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nő a feszültség Iránnal, jobbnak látta a csapaterősítést. Szaúd-Arábiának is adnak el fegyvereket. ","shortLead":"Nő a feszültség Iránnal, jobbnak látta a csapaterősítést. Szaúd-Arábiának is adnak el fegyvereket. ","id":"20190524_Trump_1500_amerikai_katonat_kuld_a_KozelKeletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b70d2b6-d42e-465d-ac4e-1432759e494c","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Trump_1500_amerikai_katonat_kuld_a_KozelKeletre","timestamp":"2019. május. 24. 20:50","title":"Trump 1500 amerikai katonát küld a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22a5f52-cb4f-4740-b98c-815afa686931","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emmanuelle Seigner azt rótta fel az amerikai rendezőnek, hogy nem konzultált a férjével a cannes-i filmfesztiválon bemutatott Volt egyszer egy Hollywood című filmjéről. A moziban Polanski 1969-ben brutálisan meggyilkolt feleségének, Sharon Tate-nek az alakja is feltűnik.","shortLead":"Emmanuelle Seigner azt rótta fel az amerikai rendezőnek, hogy nem konzultált a férjével a cannes-i filmfesztiválon...","id":"20190524_quentin_tarantino_roman_polanski_cannes_filmfesztival_volt_egyszer_egy_hollywood","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22a5f52-cb4f-4740-b98c-815afa686931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d8b27-cdff-45f5-8110-5e8667a37c91","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_quentin_tarantino_roman_polanski_cannes_filmfesztival_volt_egyszer_egy_hollywood","timestamp":"2019. május. 24. 22:40","title":"Felháborodott Tarantino filmjén Polanski felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","shortLead":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","id":"20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d1070-7ac5-407e-9a86-b7d9ddf0a64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 22:11","title":"Lekapcsolták a 30 méteres buheraszerelvényt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","id":"20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f12d2b-41da-4614-9c47-fb8422c5e693","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","timestamp":"2019. május. 24. 19:34","title":"Orbán a HírTV-ben: a bevándorláspártiak mind elmennek szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]