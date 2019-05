Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb","c_author":"Pálmai Erika","category":"kkv","description":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból. Kérdés, hogy ennek milyen következménye lehet.","shortLead":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból...","id":"201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fef6be-5d54-40fe-a3e2-01913db69ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1732814-ea72-4ed8-84d1-b118af9a306e","keywords":null,"link":"/kkv/201921__devizaperek__bankbarat_birosagok__kuriai_vizsgalat__teves_kapcsolas","timestamp":"2019. május. 26. 16:00","title":"Az adósok helyett a bankok pártját fogták a magyar bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kölcsönt leginkább három hitelcélra költik a háztartások: lakáscélra, gépjárművásárlásra és hitelkiváltásra.\r

","shortLead":"A kölcsönt leginkább három hitelcélra költik a háztartások: lakáscélra, gépjárművásárlásra és hitelkiváltásra.\r

","id":"20190526_Egyre_tobb_magyar_adositja_el_magat_hosszu_tavra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33ce745-5bd9-436b-b532-3deb868f22de","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Egyre_tobb_magyar_adositja_el_magat_hosszu_tavra","timestamp":"2019. május. 26. 09:55","title":"Egyre több magyar adósítja el magát hosszú távra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések \"környezeti ártalmainak csökkentésére\". ","shortLead":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós...","id":"20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5d9bf-cb74-4907-a8ae-a0b163a2d1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","timestamp":"2019. május. 27. 00:03","title":"Így nézhetnek ki az új temetők – valahol már engedélyezték az emberi komposztálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti részében nagyobb, máshol kisebb valószínűséggel. Hétfőn is többfelé lehet eső, dél után. ","id":"20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9915eeb-12fb-4df1-ace2-5da9429ab1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","timestamp":"2019. május. 27. 07:35","title":"Heves zivatar, jég is jöhet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. De nem vették őrizetbe. A férfit hamar kimentették, és azonnal megpróbálták őt újraéleszteni, de sikertelenül.