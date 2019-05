Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","shortLead":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","id":"20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873b97-e086-46ff-816a-c68eebc3b87e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","timestamp":"2019. május. 27. 12:01","title":"Tovább nőtt a Néppárt előnye az EP-ben – itt az új mandátumbecslés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni a „költségvetési” pincéket.","shortLead":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni...","id":"20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c13ba-176a-4626-a154-87034b9893bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","timestamp":"2019. május. 28. 17:59","title":"Magyar borokat is érint az orosz tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal magyarázzák az edzőváltást.","shortLead":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal...","id":"20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0c666-5ad5-47d5-a7ed-e65b2dcf9262","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","timestamp":"2019. május. 27. 17:14","title":"Kirúgták a Kispest edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai képviseleténél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","shortLead":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","id":"20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc6947-5342-4e7e-b6c0-0bb06bb03d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","timestamp":"2019. május. 27. 07:52","title":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos személyesen gratulált a momentumosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás védelmében változtat szponzorációs politikáján.","shortLead":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás...","id":"20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b632d-7096-4417-80b4-5c44f56dc72d","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","timestamp":"2019. május. 26. 22:25","title":"A Nike a jövőben nem bünteti pénzmegvonással a gyermeket vállaló atlétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV felderítő osztályának egykori vezetőjét is.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV...","id":"20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1dff74-b362-4a17-9796-4e55d850e454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","timestamp":"2019. május. 28. 17:24","title":"Index: Nyomozók vitték el a NAV felderítőinek volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","shortLead":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","id":"20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda44944-259b-4a5c-af26-3aa27c69e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","timestamp":"2019. május. 28. 12:33","title":"12 GB RAM lett, maradhat? Megjött az Asus-csúcsmobil speciális változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]