Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","shortLead":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","id":"20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fbee0a-620f-4caa-a1cf-4bab35a0bd55","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 16:28","title":"Lemond az LMP budapesti elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532d5f20-39c8-44d4-a80e-0a70ec84ccb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos határidőre figyelmeztet a NAV.","shortLead":"Fontos határidőre figyelmeztet a NAV.","id":"20190527_Erre_kell_figyelniuk_a_civileknek_hogy_ne_maradjanak_penz_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532d5f20-39c8-44d4-a80e-0a70ec84ccb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d7f2c2-0964-40bb-9824-cfb5e8fe8ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Erre_kell_figyelniuk_a_civileknek_hogy_ne_maradjanak_penz_nelkul","timestamp":"2019. május. 27. 14:55","title":"Erre kell figyelniük a civileknek, hogy ne maradjanak pénz nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is. Az egészet kamera rögzítette.","shortLead":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is...","id":"20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e3d89-015b-4ade-ad54-b9df3eccdd5d","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","timestamp":"2019. május. 26. 18:34","title":"Ne pislogjon, miközben ezeket a zsebtolvajokat nézi, mert még lemarad valamiről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részvényekből származó osztalékot használhatják fel az egyetem működtetésére.","shortLead":"A részvényekből származó osztalékot használhatják fel az egyetem működtetésére.","id":"20190527_Mol_es_Richterreszvenyeket_adott_at_az_allam_a_Corvinust_mukodteto_alapitvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965606a7-4292-4b0e-a8f6-62429293127f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Mol_es_Richterreszvenyeket_adott_at_az_allam_a_Corvinust_mukodteto_alapitvanynak","timestamp":"2019. május. 27. 18:34","title":"Mol- és Richter-részvényeket adott át az állam a Corvinust működtető alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni megmozdulást a településen.","shortLead":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni...","id":"20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b5b89f-73b9-4446-82ed-c55463cfb821","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","timestamp":"2019. május. 27. 13:45","title":"Letolták a Jobbikot: bejött Toroczkaiéknak a cigányellenes erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebben születtek, többen haltak meg eddig 2019-ben, mint tavaly. A termékenységi arányszám is csökken.","shortLead":"Kevesebben születtek, többen haltak meg eddig 2019-ben, mint tavaly. A termékenységi arányszám is csökken.","id":"20190528_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_10_szazalekkal_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83bff73-d2d6-4826-9350-8f674f4df375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_10_szazalekkal_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. május. 28. 09:28","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, 10 százalékkal nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet neki „fel nem róható okok” miatt visszakozott.\r

\r

","id":"20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476eed42-edd9-4e67-aa3d-9591ed1490e2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Nem_lesz_tanarsztrajk_a_PDSZ_visszavonta_a_sztrajkfelhivast","timestamp":"2019. május. 27. 10:21","title":"Nem lesz tanársztrájk, a PDSZ visszavonta a sztrájkfelhívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","shortLead":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","id":"20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8589749-278f-4fc0-8505-49e2aec181af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","timestamp":"2019. május. 27. 12:58","title":"Ellenőrizték az iskolai buszokat, nyolcnál nem stimmelt valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]