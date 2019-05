Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még garanciális a megcsúszott támfal.","shortLead":"Még garanciális a megcsúszott támfal.","id":"20190531_Elromlott_a_hid_Aquincumnal_lassitanak_a_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8356d5fd-8a51-4c59-a6b7-1e7656d3ce8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Elromlott_a_hid_Aquincumnal_lassitanak_a_vonatok","timestamp":"2019. május. 31. 12:28","title":"Elromlott a híd Aquincumnál, lassítanak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","shortLead":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","id":"20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db49c0-ce45-45c1-ae37-fda6f7a6ff95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","timestamp":"2019. május. 29. 14:55","title":"Rossz nézni, ahogy Zilahon tojásnyi jégdarabok verik az autókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen része sem volt az országnak, ahova ne adott volna ki legalább egyfajta figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az este már csak Kelet-Magyarországon igazán rossz az idő.","shortLead":"Egyetlen része sem volt az országnak, ahova ne adott volna ki legalább egyfajta figyelmeztetést az Országos...","id":"20190529_Vihar_felhoszakadas_szel_egesz_napos_eso__szinte_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b675ad51-1811-46db-932f-d8204215cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Vihar_felhoszakadas_szel_egesz_napos_eso__szinte_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2019. május. 29. 15:17","title":"Vihar, felhőszakadás, szél, egész napos eső – szinte az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","shortLead":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","id":"20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0408cbe2-4532-4664-8ef4-31055906d0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","timestamp":"2019. május. 30. 18:35","title":"Gyerekek haltak meg, amikor felborult egy csónak a Rajnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének szegedi házfelújításáról.","shortLead":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének...","id":"20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fa24aa-7c56-4e59-af86-51cfb9883545","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","timestamp":"2019. május. 29. 16:53","title":"Újabb pert nyert Ujhelyi, a Lokál sem mondott róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai hajóbalesetet követően. ","shortLead":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84ebfa-20cf-42fa-b750-16211baeb5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. május. 30. 19:33","title":"Térképre tette a rendőrség, hol találták meg a dunai hajóbaleset eddigi áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]